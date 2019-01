Ersatzteil fehlt: Posse um Regierungsflieger geht weiter

Der in Afrika ausgefallene Regierungsflieger bleibt weiter am Boden. Das Flugzeug von Entwicklungsminister Müller konnte wegen eines defekten Druckventils in Malawi nicht starten. Deshalb flog Müller per Linienflug in Sambias Hauptstadt Lusaka. Dort betonte er, wie wichtig Sambia für den Frieden in der Region sei, sprach aber auch das Thema "gute Regierungsführung" an.

Dank der kaputten Maschine kam nun Sambia in den Genuss, den deutschen Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) länger als geplant willkommen zu heißen. Der Namibia-Besuch soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. "Verschoben ist nicht aufgehoben" - die Reise nach Namibia werde nachgeholt, kommentierte Müller die Flugzeugpanne.

Mechaniker und Ersatzteil finden nicht zusammen - Minister wartet

Inzwischen sind Mechaniker in Malawi eingetroffen, um die Maschine zu reparieren. Allein das Ersatzteil fehlt. Das in Deutschland auf den Weg geschickte Ersatzteil blieb jedoch in Johannesburg hängen. Wann Entwicklungsminister Gerd Müller nach Deutschland zurückkehrt, ist deshalb weiterhin unklar.