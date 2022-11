Erpressbar durch Welthandel: Wie abhängig sind wir von China?

Wenn Historiker irgendwann mal auf das 21. Jahrhundert zurückblicken, so werden sie sehr wahrscheinlich schreiben, dass es das Jahrhundert war, in dem China wieder auf die Weltbühne zurückgekehrt ist - sagt der Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, Peter Neumann. Chinas Aufstieg wird neben dem Klimawandel und der Instabilität der westlichen Demokratien, die größte Herausforderung für die Staaten Europas und die USA im 21. Jahrhundert sein, darin ist sich der Politikwissenschaftler im BR24-Interview sicher. Am Mittwoch ist er neben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Gast in der Münchner Runde zum Thema "Russisches Gas, chinesische Waren – Wie gefährlich ist unsere Abhängigkeit?", live um 20.15 Uhr auf BR24.

Kritik an Olaf Scholz Reise nach China

Die Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, sieht Neumann deswegen kritisch. Die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte hätten gezeigt, dass man nicht einfach mit einer Wirtschaftsdelegation nach China fliegen könne, in der Hoffnung neue Verträge abzuschließen - darauf deute Scholz Reise aber hin. Dieser Blick, so Neumann, sei ziemlich eindimensional und hätte zu Abhängigkeiten geführt. Genau dies gelte es jetzt aber aufzuarbeiten, bevor man sich in noch weitere Abhängigkeiten begebe.

Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Wir müssen schauen, in welchen Branchen sind wir mittlerweile so von China abhängig, dass daraus mögliche politische Erpressbarkeit erwächst.