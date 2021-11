Eröffnung der Skisaison in Südtirol: Vorfreude und Unsicherheit

Die Schneekanonen laufen in Südtirol auf Hochtouren. Während in Deutschland, Österreich und der Schweiz im vergangenen Winter mancherorts die Skilifte liefen, hatte Italien aus Sorge vor neuen Corona-Ansteckungen den Wintersport durchgehend verboten. Umso größer sind nun die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Skisaison, es gibt viele Reservierungen.

Am 27. November beginnt in den Dolomiten offiziell die Skisaison, die meisten Skigebiete öffnen jedoch eine Woche später. Kurz vor dem Start belasten die hohen Infektionszahlen die Stimmung. Trotzdem hoffen die Menschen vor Ort auf das Beste – eine zweite ausgefallene Saison kann sich keiner mehr leisten. Seilbahnbetreiber Igor Marzola ist zuversichtlich: "Die Vorbereitungen laufen, das Wetter ist kalt".

Minus vier Grad sind ideal für den künstlichen Schnee. Dick eingepackt mit Mütze und Handschuhen steht Marzola in Wolkenstein vor seiner Bahn Sassolungo, hinter ihm der Gipfel des Langkofel. Seit vielen Jahren zieht das Grödnertal in den Dolomiten die Wintertouristen an. "Aber wir starten von Null. Letztes Jahr hatten wir Null. Und deswegen alles, was heuer dazukommt, ist ein Plus", sagt Marzola.

Keine Skibetrieb in Südtirol

Wegen Corona war im vergangenen Winter die gesamte Skisaison in Italien ins Wasser gefallen. Immer wieder hatte die Regierung in Rom die Eröffnung verschoben, am Schluss lohnte es sich nicht mehr, die Lifte für kurze Zeit zu öffnen. Umso wichtiger ist jetzt der Auftakt, im benachbarten Dorf Sankt Christina läutet in der Skischule immer wieder das Telefon. Direktor Manuel Runggaldier freut sich über eine gute Buchungslage. Es gebe viele Anfragen. Es sei spürbar, dass viele Lust auf Reisen und Skifahren im Winterurlaub haben.

55 Skilehrer hauptberuflich tätig

Bis zu 55 Skilehrer arbeiten hier, im Winter viele hauptberuflich. Alle müssen den sogenannten Grünen Pass haben, also geimpft, genesen oder getestet sein. Daneben müssen sie darauf achten, dass die Kinder möglichst viel Abstand einhalten und ihre Maske tragen.

"Bei der Einschreibung bekommen alle Kinder ein Schlauchtuch mit einer chirurgischen Maske drinnen, das ist so reingeschoben", sagt Manuel Runggaldier. In den Seilbahnen werde man wahrscheinlich jetzt eine FFP2-Maske tragen müssen.

Grüner Pass und FFP2-Maske in der Gondel

Jeder Skifahrer, der in einer geschlossenen Gondel oder Sesselbahn den Berg hochfährt, braucht zusätzlich den Grünen Pass. Dies hatte die italienische Regierung schon vor langem beschlossen, seitdem tüftelten die Verantwortlichen an einem Kontrollsystem. Diego Clara von Dolomiti Superski: "Das kann jetzt zum Glück der Skifahrer selber machen, indem er entweder über die Internet-Seite von Dolomiti-Superski seinen QR-Code mit der Seriennummer seines Skipasses koppelt, oder über die App von Dolomiti Superski." Ohne Internetzugang und App können man aber auch an der Kasse Hilfe bekommen.

Offizieller Start ist am Samstag, doch viele Skigebiete öffnen erst eine Woche später. Jetzt, wo die Corona-Ansteckungszahlen nach oben schnellen, schwingen wieder mehr Unsicherheiten mit. An sich ist die Impfquote in Italien relativ hoch, mehr als 84 Prozent der über 12-Jährigen sind vollständig geimpft. Doch in Südtirol ist sie rund zehn Prozent niedriger.

Bangen um die Skisaison

Vor kurzem wurden 20 Gemeinden zu sogenannten roten Zonen erklärt, wegen hoher Inzidenz und einer niedrigen Impfquote. Auch in Sankt Christina gilt der Teil-Lockdown, der Wirt des Restaurants Fudlé, Luciano Montrucoli, ist deprimiert. "Leider haben die Leute hier noch nicht begriffen, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Und wenn es nur ist, um offen bleiben zu können, um die Besucher zu bewirten", sagt der Wirt. Wenn es so bleibe wie jetzt, werde es wohl viele Absagen geben.

110 Plätze hat sein Restaurant im Winter, nun muss er es um 18 Uhr schließen. Dabei macht er abends das meiste Geschäft. Und die Wintersaison ist die wichtigste, auch für die Hotels. Sie dürfen öffnen, unter Einhaltung der aktuellen Regeln. Absagen habe es bisher noch nicht gegeben, so Hotelier Luis Schenk vom Dorfhotel Beludei. "Aber viele fragen nach, ob und wie sie stornieren können." Er geht davon aus, dass viele bis zur allerletzten Sekunde warten, um dann zu entscheiden.