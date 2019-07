Eröffnung der Bayreuther Festspiele - Maus auf rotem Teppich

In Bayreuth wurden heute bei hochsommerlichen Temperaturen die Festspiele eröffnet. Die Hitze hat deutlich weniger Zaungäste zum Grünen Hügel kommen lassen.

Bayreuther Festspiele: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Wagner-Fan

Die Politprominenz angeführt hat auch in diesem Jahr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem grüngelb schimmernden Kleid im üblichen Stil. Die Kanzlerin zählt zu den treuen Gästen am Festspielhaus, ist bekennender Wagner Fan und freut sich auf die neue Inszenierung. Die Hitze halte sie nicht vom Musikgenuss ab, so die Kanzlerin.

Sendung mit der Maus: Maus besucht Tannhäuser-Premiere

Über den roten Teppich liefen heute unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn und zahlreiche Bundes-und Landespolitiker. Applaus gab es aber vor allem für Schauspieler wie Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer oder Udo Wachtveitel. Applaus erntete auch Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Frau. Der größte Hingucker auf dem roten Teppich war aber die Maus aus der "Sendung mit der Maus", die gleich als eine der ersten die Zaungäste begrüßte. Diese waren bei der Hitze heute allerdings deutlich weniger als in den vergangenen Jahren.