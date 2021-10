Eröffnung 20. Bundestag: Schäuble drängt auf Wahlrechtsreform

Seit 1972 ist Wolfgang Schäuble (CDU) Mitglied des Deutschen Bundestages. Er weist unter den aktuellen Abgeordneten die meisten Dienstjahre im Parlament auf und ist deshalb Alterspräsident des Bundestages.

In dieser Funktion hielt er heute die Eröffnungsrede des 20. Bundestages. Bundestagspräsident wird er nach dieser ersten Parlamentssitzung nicht mehr sein. Da die SPD die größte Fraktion stellt, wird sie auch den neuen Präsidenten stellen. Das Amt dürfte künftig Bärbel Bas ausfüllen.

Schäuble mahnte in seiner Ansprache eine Wahlrechtsreform an, die in der vergangenen Legislaturperiode gescheitert war. "Eine Wahlrechtsreform, die ihren Namen verdient, ist allerdings keinen Deut leichter geworden – und trotzdem: Sie duldet ersichtlich keinen Aufschub." Auch weil eine Reform nicht zustande kam, ist der Bundestag mit 736 Angeordneten (zuvor: 709) der größte Bundestag aller Zeiten.

Schäuble: Streit aushalten

Auch inhaltlich mahnte Schäuble, das Parlament müsse ein Ort sein, an dem gestritten werde und an dem verschiedene Meinungen offen zur Sprache kommen dürften. Dies werde noch wichtiger, weil in der Gesellschaft die Bereitschaft sinke, gegensätzliche Standpunkte auszuhalten und Widerspruch zuzulassen. Konflikte müssten aber "fair und nach Regeln" ausgetragen werden, "leidenschaftlich, aber auch mit der Gelassenheit. Der Bundestag könne so einer aus Schäubles Sicht erregten Öffentlichkeit ein Beispiel sein.

Schäubles Meinung nach ist es während der Corona-Pandemie allerdings weitgehend gelungen, auch unter enormem Entscheidungsdruck kontroverse Debatten zu führen und widerstrebende Werte und Interessen gegeneinander abzuwägen.

Parlamentsarbeit vermitteln

Dass die Arbeit im Parlament manchmal ein zähes Ringen um gesellschaftliche Mehrheiten sei, müsse zugleich auch nach außen verkauft werden. Dies müsse auch denen nahegebracht werden, die mit Blick auf den Klimawandel von der Trägheit demokratischer Prozesse enttäuscht seien und sofortiges Handeln forderten.

Ihre Motive seien nachvollziehbar, so Schäuble. Aber wissenschaftliche Erkenntnis alleine sei noch keine Politik, und schon gar nicht demokratische Mehrheit.

Schäuble nicht ältester Abgeordneter

Vor Schäubles Rede hatte die AfD-Fraktion versucht, die Geschäftsordnung des Parlamentes zu ändern, aber keine Mehrheit dafür bekommen. Der älteste Abgeordnete ist nämlich nicht Wolfgang Schäuble, sondern Alexander Gauland (80) von der AfD. Durch eine Änderung der Geschäftsordnung ist allerdings seit 2017 der dienstälteste und nicht der an Jahren älteste Abgeordnete Alterspräsident. Das wollte die AfD ändern. Allerdings ohne Erfolg.