Ernüchterung bei Medizinern: Erneuter Einbruch bei Organspenden

Mediziner schlagen Alarm: Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Eine schlechte Nachricht für die 8.500 schwerkranken Patienten auf der Warteliste. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zeigt sich sehr besorgt über diese dramatische Entwicklung.

Deutlich weniger Transplantationen als 2021

In Zahlen ausgedrückt meldet die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ein Minus von 6,9 Prozent bei der Zahl der Spender. 869 Menschen spendeten im Jahr 2022 nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das waren 64 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Summe der entnommenen Organe, die für eine Transplantation an die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant gemeldet werden konnten, sank auf 2.662 (Vorjahreszeitraum: 2.905).

Damit ging die Zahl der postmortal entnommenen Organe um 8,4 Prozent im Vergleich zu 2021 zurück. Zeitgleich konnten in den 46 deutschen Transplantationszentren auch weniger Organe eingepflanzt werden: Ihre Zahl sank von 2.979 im Jahr 2021 auf 2.795 Organe im vergangenen Jahr.

Corona und Fachkräftemangel als Ursachen

Als Ursachen für den starken Einbruch bei Organspenden vermuten die Ärztinnen und Ärzte Corona und den Fachkräftemangel, aber auch die Zurückhaltung von Angehörigen. Der Einbruch im Jahr 2022 kommt überraschend. Denn die Bilanz für 2021 hatte Zuversicht ausgelöst, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit kommt. Die Zahl der Organspenden war – anders als in anderen europäischen Ländern – stabil und auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 geblieben.

Als weitere Ursachen nannte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel, die durch die Omikron-Variante verschärfte Personalsituation und den generellen Fachkräftemangel in den Kliniken. Gerade für kleinere Häuser sei das eine zusätzliche Herausforderung. Mit dem zunehmenden Alter der Spender spielten zudem medizinische Ausschlussgründe eine immer größere Rolle.

Als häufigsten Grund, warum eine Organspende nicht erfolgt, nannte Rahmel aber die Haltung der Angehörigen. 2022 war bei der Hälfte der möglichen Organspenden, die nicht realisiert werden konnten, die Zurückhaltung der Angehörigen der Grund. Rahmel beklagte, dass der Wille eines möglichen Organspenders oft gar nicht dokumentiert sei. "Angehörige entscheiden sich aus Unsicherheit aber häufig dagegen, da der Wille des Verstobenen nicht bekannt ist."

Plädoyer für die Widerspruchsregelung

Erneut sprach sich Rahmel für eine rechtliche Kehrtwende und die Einführung einer Widerspruchsregelung in Deutschland aus. Dabei ist jeder Mensch potenzieller Organspender, außer er hat ausdrücklich widersprochen. Derzeit kommt in Deutschland nur als Organspender in Frage, wer ausdrücklich zugestimmt hat. 2020 war die Einführung einer Widerspruchslösung im Bundestag gescheitert.

Die DSO liegt damit auf einer Linie mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der im vergangenen Juni einen neuen Anlauf für eine Widerspruchslösung gefordert hatte. Das sieht die Deutsche Stiftung Patientenschutz anders. Der Bundestag habe 2020 erneut alle ethischen Argumente intensiv diskutiert und mit Nein gestimmt, sagte Vorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Brysch wirft Lauterbach vor, die damals vom Bundestag beschlossenen Initiativen zur Förderung der Organspende nicht umgesetzt zu haben. So sollte zum März 2022 ein Online-Organspenderegister die Arbeit aufnehmen. Doch der Start verzögert sich weiter – mindestens bis Ende 2023 oder zum ersten Quartal 2024.

Mit Informationen von dpa und KNA