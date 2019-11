"Ernüchternd": Zu viele Funklöcher auf bayerischen Zugstrecken

Wieder ein Funkloch. "Kein Netz" steht auf dem Handydisplay. Wer mit dem Zug durch Bayern fährt, kennt das Problem. Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat die Netzabdeckung entlang von ICE-Strecken nun nachmessen lassen. Das Ergebnis nennt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger "einigermaßen ernüchternd".

"Es ist ganz klar so, dass keiner der drei wichtigsten Anbieter die Versorgungsauflagen von 100 Prozent LTE an den ICE-Strecken erfüllt." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Allerdings gibt es je nach Mobilfunkanbieter Unterschiede. Am besten sei die Netzabdeckung für Telekom-Kunden.

"Telekom mit 90 Prozent, Vodafone mit 84 Prozent auf Platz zwei und Telefonica liegt mit 74 Prozent deutlich dahinter." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Hinzu kommt, dass das Signal, welches in den Zügen ankommt, nochmal schlechter ist als die Außenmessungen nahelegen. Vor allem auf den Zugstrecken von München nach Salzburg, von Nürnberg in Richtung Aschaffenburg und von Ingolstadt nach Nürnberg müssen Bahnfahrer mit häufigen Verbindungsaussetzern rechnen.

Erst die Abdeckung, dann die Innenraumversorgung

Auch das Surfen im Internet ist dann problematisch. Denn die WLAN-Verbindung im Zug hängt mit dem Mobilfunknetz zusammen. Klaus-Dieter Josel von der Deutschen Bahn in Bayern kann den Ärger der Kunden nachvollziehen. Schließlich fahren viele Leute Zug, um in der Zeit zu arbeiten, zu telefonieren, zu surfen. Josel sieht die Mobilfunkbetreiber daher dringend in der Pflicht.

"Wir können nur so gut sein wie das Signal, das außen ankommt. Daher ist unsere Erwartungshaltung, dass die Funkausleuchtung abgedeckt wird. Dann kümmern wir uns um die Themen im Zug, sodass die Signale so gut wie möglich an die Kunden weitergegeben werden." Klaus-Dieter Josel , Deutsche Bahn Bayern

Netzabdeckung auch an Autobahnen schlecht

Das funktioniert mit sogenannten Repeatern, also Signalverstärkern im Zug. In ICEs sind die bereits Standard. Bis die recht teure Technik auch in allen anderen Zügen bis hin zu den Regionalbahnen kommt, dürfte es aber noch dauern.

Auch wer statt Zug lieber Auto fährt, hat es beim Telefonieren nicht unbedingt besser. Im Sommer hatte das Wirtschaftsministerium die Netzabdeckung entlang der bayerischen Autobahnen messen lassen. Das Ergebnis: auch hier immer noch viele weiße Flecken, berichtet Wirtschaftsminister Aiwanger.

"Sie ist alles andere als zufriedenstellend. Ich appelliere hier in aller Ernsthaftigkeit an die Mobilfunkbetreiber, sich ihren vertraglichen Verpflichtungen bewusst zu sein." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Ausbaukonzept und Strafen stehen bereits "im Raum"

Denn eigentlich soll es bis Jahresende in ganz Deutschland entlang von ICE-Strecken und Autobahnen flächendeckend 4G-Netz geben. So haben es die Mobilfunkanbieter mit der Bundesnetzagentur vereinbart. Telekom, Vodafone und Telefonica versprechen den Ausbau weiter voranzutreiben und die Versorgung zu verbessern. Dass sie bis Ende Dezember wie vereinbart auf 100 Prozent Netzabdeckung kommen, dafür sieht der Bayerische Wirtschaftsminister schwarz und warnt die Unternehmen vor Vertragsstrafen.

"Es soll nicht bei einem 'Dudu' bleiben, sondern es sind dann finanzielle Strafen im Raum. Es ist auf jeden Fall im Raum, dass zum Anfang des Jahres sehr energisch ein Ausbaukonzept eingefordert wird, dass zeitnah die Werte nachzubessern sind." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Schlimmstenfalls würde ein Lizenzentzug drohen, so Aiwanger. Im Sinne der Kunden wäre das allerdings nicht. Für sie bleibt also nur geduldig warten und hoffen.