Ernteschätzung: Weniger Streuobst wegen Trockenheit

In fünf Wochen beginnt die Streuobst-Ernte, aber die Fruchtsafthersteller sind wenig optimistisch. Hält das heiße, trockene Wetter an, bedeutet das weniger Ertrag. Schon jetzt werfen Bäume vorzeitig Früchte ab und Äpfel am Baum wachsen nicht mehr.