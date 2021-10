Erntedankfest: Bedford-Strohm appelliert an Verbraucher

In vielen Kirchen werden heute Erntealtäre hergerichtet, Symbol für den Ertrag des Jahres. Ganz oben auf, die Erntekrone, gebunden aus den letzten Kornähren der diesjährigen Ernte. An manchen Orten werden außerdem Brote gebacken, die im Erntedankgottesdienst gesegnet und anschließend verteilt werden.

Bedford-Strohm: zu viele Lebensmittel werden weggeworfen

Zu viele Menschen schätzten die Fülle, in der sie leben nicht ausreichend, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seiner Erntedank-Ansprache: "Nahrungsmittel sind in Deutschland ungewöhnlich billig. Und was billig ist, ist für viele dann auch nichts wert. In Deutschland werden jährlich rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Eine unfassbare Zahl. Sie ist so hoch, weil wir die Kostbarkeit dieser Lebensmittel nicht mehr im Kopf und im Herzen haben."

Mehr Anerkennung für Landwirte

Bedford-Strohm verwies auch auf die Arbeit vieler Bäuerinnen und Bauern, die mehr Anerkennung verdiene. Sie würden häufig als "Tierquäler und Umweltverschmutzer" dargestellt: "Es ist unfair, Menschen pauschal so zu verurteilen, die jeden Tag in der Natur arbeiten und eine tiefe Beziehung zu ihren Tieren haben."

Um wirklich etwas für den Umwelt- und Tierschutz zu tun, appellierte der Landesbischof an die Konsumenten, mehr für gute Lebensmittel auszugeben, damit die Arbeit für die Landwirte auch rentabel sein könne.

Erntedank: Eines der ältesten kirchlichen Feste

Evangelische wie katholische Christen feiern Erntedank in der Regel am ersten Sonntag im Oktober. Wenn das Fest auch nicht zu den hohen christlichen Feiertagen zählt, so ist es doch eines der ältesten kirchlichen Feste und wurde in ähnlicher Form wohl auch schon vorchristlich gefeiert. Demeter, die Göttin des Ackerbaus, wurde sogar schon bei den alten Griechen verehrt.