"Ernsthafte Störung" auf Merkels Reise zum G20-Gipfel

Gut eine Stunde dauert der Flug nach Argentinien, als Angela Merkel, CDU, sich anschnallt. Der Pilot hat per Durchsage darum gebeten. Die Kanzlerin sitzt in einem Konferenzraum der Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" inmitten einer Gruppe von Journalisten, um über den anstehenden G20-Gipfel zu informieren. Das Flugzeug ruckelt. Ob das mit dem zu tun hat, was dann folgt, lässt sich nicht sagen.