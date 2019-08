Bei neuen Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von der Moskauer Kommunalwahl sind 600 Personen festgenommen worden. Das teilte das russische Innenministerium am Samstag mit. Insgesamt hätten rund 1.500 Menschen an der nicht genehmigten Aktion im Zentrum von Moskau teilgenommen.

Die Nichtregierungsorganisation OWD-Info erklärte, unter den Festgenommenen seien auch akkreditierte Journalisten.

Viele prominente Oppositionspolitiker in Arrest genommen

Kurz vor Beginn der Proteste hatten Polizisten die prominente Oppositionelle Lyubow Sobol aus einem Taxi geholt und weggefahren. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, hatte Sobol zu der nicht genehmigten Veranstaltung aufgerufen. Sie arbeitet mit dem Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zusammen, einem der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Sobol befindet sich derzeit im Hungerstreik. Damit protestiert sie dagegen, dass sie nicht zur Wahl des neuen Moskauer Stadtparlaments in fünf Wochen zugelassen wird. Auch andere Kremlkritiker wie Ilja Jaschin wurden von den Behörden nicht als Bewerber registriert. Viele prominente Oppositionspolitiker sitzen im Arrest.

Forderung nach freien Kommunalwahlen in Moskau

Die Demonstranten fordern freie Wahlen am 8. September in Moskau. Bei ähnlichen Protesten am Wochenende zuvor hatte die Polizei nach Angaben von OMV mehr als 1.000 Menschen festgenommen und zum Teil stundenlang festgehalten.