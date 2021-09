Erneut Waldbrand in Griechenland ausgebrochen

In Griechenland ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Die Flammen hätten einige Häuser von Nea Makri etwa 35 Kilometer nordöstlich von Athen beschädigt, berichteten griechische Medien, etliche Einwohner hätten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen müssen. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr alarmierte sämtliche Kräfte im Großraum Athen. Mehr als 110 Einsatzkräfte versuchten während der Nacht, den Brand einzudämmen. In der Dunkelheit konnten zunächst keine Löschflugzeuge eingesetzt werden. Zu Brandursache gibt es noch keine Informationen.

Nea Makri war vor drei Jahren nur knapp einem Waldbrand entgangen, der das benachbarte Mati verwüstete. Damals kamen 102 Menschen ums Leben.

Hoffnung auf kühleres Wetter

Am Wochenende hatten die Temperaturen in Teilen Griechenlands mit einer neuen Hitzewelle mehr als 35 Grad Celsius erreicht, am Montag sanken sie leicht auf etwa 32 Grad. Im Laufe der Woche soll es weiter abkühlen, was auch Hoffnungen auf eine Entspannung der Waldbrand-Lage nährt.

Hunderte Waldbrände seit Ende Juli

Seit Ende Juli sind bei hunderten Waldbränden in Griechenland hunderte Hektar Wald in Flammen aufgegangen, mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Besonders betroffen waren neben den Inseln Euböa und Rhodos die Halbinsel Peloponnes sowie die Waldgebiete nördlich und südöstlich von Athen. Die griechische Regierung macht die vom Klimawandel verursachte schlimmste Hitzewelle seit Jahrzehnten für die verheerenden Brände verantwortlich.

EU-Mittelmeeranrainer wollen Milliarden Bäume pflanzen

Spitzenpolitiker der acht EU-Mittelmeerländer und Portugals hatten bei einem Gipfeltreffen in Athen Ende vergangener Woche unter dem Eindruck der Waldbrände während des Sommers vereinbart, im Kampf gegen den Klimawandel enger zusammenzuarbeiten. "Die beste Lektion, die uns erteilt werden konnte, waren die katastrophalen Feuer im Sommer", sagte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi bei dem sogenannten EUMED-9-Gipfel: "Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren."

Neben dem Bekenntnis zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens enthält die Gipfel-Erklärung die Absicht, bis 2030 mindestens drei Milliarden Bäume zu pflanzen, und das Versprechen, im Kampf gegen die Klimakrise stärker zusammenzuarbeiten.