30.11.2018, 08:30 Uhr

Erneut mehr als 50 Pilotwale in Neuseeland verendet

Auf der Chatham-Insel in Neuseeland sind erneut 80 bis 90 Pilotwale gestrandet. Einige Tiere schafften es zurück ins Wasser, mehr als 50 starben. Damit ist die Zahl der toten Wale in Neuseeland in weniger als einer Woche auf über 200 angestiegen.