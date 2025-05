11.05.2025, 13:26 Uhr Audiobeitrag

> Erneut Forderungen nach AfD-Verbot – CDU bremst

Erneut Forderungen nach AfD-Verbot – CDU bremst

In zahlreichen Städten wollen Menschen heute gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot auf die Straße gehen. Auch in der Politik wächst der Druck auf die AfD, die Rufe nach einem Parteiverbot werden lauter. Die CDU bremst in der Debatte.

Von BR24 Redaktion