Erneut Feuer in Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch

In einem Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch hat es erneut gebrannt - zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Dieses Mal stand eine Schule in Flammen. Das Gebäude brannte komplett ab. Die Brandursache ist unklar.