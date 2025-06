Drei Badeunfälle am Wochenende: Ein Toter, ein Vermisster

In Bayern ist es am Wochenende wieder zu Badeunfällen gekommen: Ein Mann starb, ein weiterer wird noch vermisst.

Mann stirbt beim Schwimmen in der Alz

Bei Seeon-Seebruck ertrank ein 80-jähriger Mann beim Schwimmen in der Alz. Eine Schwimmerin hatte den leblosen Senior am Sonntagabend im Schilfbereich nahe einem Strandbad bemerkt. Helfer zogen den 80-Jährigen aus dem Wasser, Wiederbelebungsversuche eines alarmierten Notarztes blieben jedoch erfolglos.

Die Ehefrau, die mit beim Baden war, musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Unfallursache wird noch untersucht, derzeit geht die Polizei aber von einem Unglück ohne Fremdeinwirkung aus.

79-Jähriger nach Baden im Staffelsee vermisst

Ähnliches ereignete sich am Staffelsee bei Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dort wird seit dem frühen Sonntagnachmittag ein 79-Jähriger vermisst. Der Münchner und seine Begleiterin waren mit einem Tretboot auf dem Gewässer unterwegs. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk sagte, rutschte der Mann über die Rutsche des Tretboots ins Wasser. Von dort schaffte er es nicht mehr aufs Boot zurück.

Auch seiner Begleiterin gelang es nicht, den 79-Jährigen wieder ins Boot zu ziehen oder ihn über Wasser zu halten - der Mann ging unter. Trotz der Rettungsmaßnahmen, an denen ein Hubschrauber, Drohnen, Taucher, die Wasserrettung und die Feuerwehr beteiligt waren, konnte der Senior bisher nicht gefunden werden.

Weiterer Rentner kann wiederbelebt werden

Wenige Stunden zuvor hatte eine Frau am Lugenauer See bei Böbing im Landkreis Weilheim-Schongau beobachtet, wie ein Mann plötzlich leblos im Wasser trieb. Ein 60-Jähriger sprang daraufhin in den See und brachte den Mann ans Ufer, wo er zusammen mit anderen Badegästen sofort mit der Reanimation des 88-jährigen Schwimmers begann. Die Aktion verlief erfolgreich. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er jetzt stationär behandelt wird.