Erneut Auseinandersetzung auf Tempelberg in Jerusalem

Nach den schweren Ausschreitungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Gläubigen mit mehr als 150 Verletzten am Karfreitag ist es am Ostersonntag auf dem Tempelberg in Jerusalem erneut zu Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden dabei mindestens neun Menschen verletzt. Eine Gruppe Muslime hatte sich offenbar auf eine Auseinandersetzung vorbereitet.

Palästinenser wollten Israelis Zutritt zu Areal verwehren

Wie die israelische Polizei mitteilte, sollen hunderte junger Palästinenser vor den geplanten Besuchen von Juden auf der heiligen Stätte Hindernisse mit Steinen und Eisenstangen errichtet haben, um so den Zugang zu blockieren. Nach Medienberichten kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen mit israelischen Polizeikräften. Die Beamten hätten daraufhin das weitläufige Gelände, auf dem auch die Al-Aksa-Moschee steht, geräumt.

Zudem wurde berichtet, dass Palästinenser am Morgen Busse auf dem Weg zur Jerusalemer Altstadt mit Steinen beworfen hätten. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Insassen verletzt. Zwei Tatverdächtige seien festgenommen worden. Nach Weiteren werde gesucht.

Angespannte Sicherheitslage in Jerusalem

Die Polizei erklärte, sie sei verpflichtet, Juden und Muslimen die freie Religionsausübung auf dem Tempelberg zu ermöglichen. Die Anhöhe in der Altstadt von Jerusalem ist sowohl Muslimen als auch Juden besonders heilig und immer wieder Brennpunkt von Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern gewesen. Bereits am Freitag hatte es auf der Anlage bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften zahlreiche Verletzte gegeben. Die Auseinandersetzungen verschärften die Spannungen nach einer Terrorwelle in den vergangenen Wochen weiter.

Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten.