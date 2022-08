Ermittlungen nach tödlichem Polizei-Schuss auf 16-Jährigen

Ein 16-Jähriger ist im nordrhein-westfälischen Dortmund nach wenigstens einem Schuss der Polizei gestorben. In dem Fall gibt es noch viele Unklarheiten. Fest steht, dass die Dortmunder Polizei gegen 16.25 Uhr zu einem Innenhof zwischen einer Kirche und einer Jugendhilfeeinrichtung gerufen wurde.

Der 16-Jährige sei erst seit kurzer Zeit in der Einrichtung betreut worden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert. Ein Betreuer habe ein Messer bei dem Jugendlichen gesehen und daraufhin die Polizei verständigt.

Polizeisprecher: Beamte mit Messer angegriffen

Nach Angaben der Polizei griff der Jugendliche die Beamten dann mit diesem Messer an. Die Polizisten sollen zunächst Reizgas und ein Elektroschockgerät - einen sogenannten Taser - eingesetzt haben, wie Dombert sagte. Möglicherweise hätten diese Mittel keine Wirkung gezeigt.

Beamte hätten dann von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Unklar war, wie viele Schüsse abgefeuert wurden, ob mehrere Polizisten schossen und wie genau die Situation eskalierte. Der Jugendliche sei schwer verletzt worden und wenig später während einer Notoperation gestorben.

"Mehrere Schüsse abgegeben"

Die Leiche des 16-Jährigen werde seit Dienstagmorgen obduziert, sagte Oberstaatsanwalt Dombert. Es seien "mehrere Schüsse abgegeben worden". Mit den Ermittlungen ist aus Neutralitätsgründen nicht mehr die Dortmunder, sondern die Recklinghausener Polizei betraut. Sie befragte nun mehrere Mitarbeiter der Jugendhilfe-Einrichtung zu dem Vorfall, zwei bis drei Betreuer sollen das Geschehen beobachtet haben.

Mehrere Fälle von tödlichem Schusswaffengebrauch

Dass Polizisten zur Waffe greifen, kommt immer wieder vor. Am Dienstag vergangener Woche war bei einem Einsatz im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main ein obdachloser 23-Jähriger durch den Schuss eines Polizisten tödlich verletzt worden. Zuvor war der Polizei ein bewaffneter Mann in einem Hotel gemeldet worden, der Personen bedroht haben soll, hieß es vom Hessischen Landeskriminalamt.

Einen Tag später wurde bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Köln der 48 Jahre alte Mieter von der Polizei erschossen. Zuvor hatte er nach erstem Ermittlungsstand Polizisten mit einem Messer angegriffen. Nach einem "erfolglosen Einsatz" von Pfefferspray und der Androhung des Schusswaffengebrauchs sei schließlich geschossen worden.