Ermittlungen gegen Arzt von Maradona wegen fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Leibarzt von Argentiniens verstorbener Fußball-Ikone Diego Maradona Untersuchungen eingeleitet. Die zuständige Behörde von San Isidro nahe der Hauptstadt Buenos Aires bestätigte Medienberichte über Ermittlungen gegen den 39 Jahre alten Mediziner wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Sorgfaltspflicht verletzt?

"Die Ermittlungen und die Beweissicherung sind noch im Gange, wobei einige Zeugenaussagen auch von direkten Verwandten gemacht werden", erklärte die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in San Isidro. Wie die Nachrichtenagentur Télam unter Berufung auf Justizkreise berichtete, wollen die Ermittler klären, ob der Arzt seine berufliche Sorgfaltspflicht verletzt habe.

Durchsuchungen in Praxis

Im Zuge des Verfahrens fanden demnach Durchsuchungen im Haus des Arztes und dessen Behandlungsräumen statt. Die drei Töchter Maradonas sollen die Behörden in vorangegangenen Aussagen um eine Überprüfung der Medikamente, die ihr Vater in den zurückliegenden Monaten und in Zusammenhang mit einer Gehirn-OP verordnet bekommen hatte, gebeten haben.

Maradona zwei Wochen nach OP gestorben

Der Mediziner hatte Maradona Anfang des Monats in einer Klinik in La Plata wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert. Acht Tage nach dem Eingriff konnte der Weltmeister von 1986 wieder entlassen werden. Zwei Wochen später war Maradona am vergangenen Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Maradona galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Doch war sein Leben stets auch von vielen Affären sowie von Drogen- und Alkoholabhängigkeit geprägt. Zudem hatte er immer wieder mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen.