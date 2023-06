Ermittler: Technischer Defekt wohl Brandursache in Europa-Park

Der große Brand im Europa-Park in Rust liegt noch keinen ganzen Tag zurück. Das Familienunternehmen hat heute dennoch wieder regulär und mit nur wenigen Einschränkungen geöffnet. Indessen gibt es schon erste Erkenntnisse zur Brandursache. Auslöser war demnach wohl ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften aber noch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Großeinsatz der Feuerwehr

Der Brand war gestern Nachmittag in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt .

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren ungefähr 25.000 Menschen im Europa-Park, die nach Ausbruch des Feuers das Gelände verließen. Die Sicherheitsmechanismen - wie Brandmelder und Alarmpläne - hätten "reibungslos funktioniert", teilte die Polizei weiter mit. Nur zwei Parkbesucher mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden - jedoch weniger wegen dem Brand selbst, sondern eher wegen der heißen Temperaturen.

Park hat wieder geöffnet

Über die Höhe des Sachschadens machte der Europa-Park zunächst keine Angaben. Bereits am Dienstagmorgen öffnete der Freizeitpark seine Tore aber wieder wie gewohnt für Besucher. Es würden alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion "Rulantica" und die Hotels regulär angeboten, teilte eine Sprecherin des Parks mit. Nur die Bereiche um den Brandort seien vorerst noch nicht zugänglich.

2022 sechs Millionen Besucher

Der "Europa-Park" ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen. Das war ein Rekord.

Schon 2018 Großbrand durch technischen Defekt

Am 26. Mai 2018 hatte es im "Europa-Park" schon einmal einen Großbrand gegeben. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland waren damals größtenteils den Flammen zum Opfer gefallen. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft "Piraten in Batavia".

Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft auch damals durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht. Bei der Bekämpfung des Brandes wurden sieben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr leicht verletzt. Mehr als zwei Jahre nach dem Unglück wurde "Piraten in Batavia" wieder eröffnet.

Mit Informationen von dpa