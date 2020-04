Ermittler heben mutmaßliche IS-Zelle in NRW aus

Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Zelle des Islamischen Staates haben Ermittler am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier tadschikische Staatsbürger festgenommen. Die Verdächtigen sollen gemeinsam mit einem bereits seit März 2019 inhaftierten weiteren Verdächtigen Anschläge auf Einrichtungen von US-Streitkräften in Deutschland oder auch Einzelpersonen geplant haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Festgenommen wurden die Verdächtigen in Werdohl (Märkischer Kreis), Neuss und Siegen sowie im Kreis Heinsberg. Laut Haftbefehlen haben sich die Beschuldigten im Januar 2019 dem Islamischen Staat angeschlossen und in dessen Auftrag eine Terrorzelle in Deutschland gegründet. Zunächst hätten sie demnach vorgehabt, nach Tadschikistan auszureisen, um dort Jihad-Kämpfe gegen die Regierung zu führen.

Konkrete Anschlagspläne auf islamkritische Person

"Nachdem die Beschuldigten von diesem Vorhaben Abstand genommen hatten, beabsichtigten sie nunmehr in Deutschland tödliche Anschläge zu begehen", hieß es weiter. Konkret sei ein Mordanschlag auf eine Person geplant gewesen, die sich aus Sicht der Beschuldigten islamkritisch in der Öffentlichkeit geäußert hatte. Dafür hätten sich die Männer bereits Schusswaffen und Munition besorgt.

Die Beschuldigten werden laut Bundesanwaltschaft noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.