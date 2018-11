Ermittler: Anschlag auf ICE-Strecke sollte viele Menschen töten

Das Drohschreiben sei allgemein gehalten, ohne auf ein konkretes Ereignis hinzuweisen, hieß es vom Bayerischen Landeskriminalamt (LKA). Das Schreiben werde mit Hilfe eines Fallanalytikers (Profiler) ausgewertet. Ebenfalls mit eingebunden sind Muttersprachler und Islamwissenschaftler.

50 Ermittler beteiligt

Beim LKA sei am 27. Oktober die BAO (Besondere Aufbauorganisation) "Trasse" eingerichtet worden, in der durchschnittlich 50 Ermittler an der Aufklärung des Falls arbeiten, bestätigte der Pressesprecher des LKA, Karl-Heinz Segerer, dem Bayerischen Rundfunk.

An der Ermittlungsgruppe sei auch das Bundeskriminalamt beteiligt, das derzeit eine Analyse und Bewertung der Attacke vornimmt.

Unbekannte Täter hatten ein Stahlseil auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt. Am 7. Oktober fuhr bei Allersberg in Mittelfranken ein ICE gegen das Stahlseil. Bei der Kollision war die Frontscheibe des Triebzuges beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, als das Stahlseil durchbrach. Wie dick das Seil war, möchte das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Klar ist: Es war zu dünn, um den Zug entgleisen zu lassen.

Das Landeskriminalamt bewertete den Vorfall nicht als Anschlag, sondern als gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr.

Drohschreiben am Tatort gefunden

Der Vorfall wurde erst einige Zeit später bekannt, da erst kürzlich der Tatort und die Ursache des Schadens gefunden worden waren. In der Nähe des Tatortes seien laut LKA zwei Drohschreiben gefunden worden, ein komplett erhaltenes und ein Fragment.

"Die beiden Dokumente, die jeweils aus einer Seite bestehen, sind in arabischer Sprache abgefasst. Darin werden europaweite Angriffe gegen den Bahnverkehr angedroht, falls die EU-Staaten nicht aufhören sollten, die Terrormiliz 'Islamischer Staat' zu attackieren", schreibt die "Welt am Sonntag".

Holz- und Eisenteile im Gleisbett

Das Landeskriminalamt will aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, wie genau das Seil angebracht war. Ermittler fanden Reste davon sowie Holz- und Eisenteile und stellten sie sicher. Der Tatort wurde in den vergangenen Tagen bereits mehrmals abgesucht - auch mit einem Hubschrauber. Ein Zeugenaufruf soll bei der Suche nach den Tätern helfen.

Auf Höhe von Allersberg hatte der Lokführer während der Fahrt ein verdächtiges Geräusch bemerkt. Am Endbahnhof in München kontrollierte er den Triebwagen und stellte einen Schaden an der Frontscheibe fest. Die Deutsche Bahn registrierte einen Kurzschluss auf der Strecke. Der ICE 821 war in Dortmund gestartet.

Die Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und München ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern.