Erlanger Professor erhält Deutschen Philosophie Preis

Erasmus Mayr, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, hat den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik erhalten. Die Hamburger Max Uwe Redler Stiftung zeichnet damit die Arbeiten des 42-Jährigen zur praktischen Philosophie aus.

Erasmus Mayr überzeugte Jury durch "intellektuelle Brillanz"

Besonders überzeugt hat Mayr die Jury durch eine seltene Kombination von Präzision, Umsicht und Originalität. So heißt es in der Entscheidungsbegründung: "Die Jury der Max Uwe Redler Stiftung zeichnet mit Erasmus Mayr einen fachlich herausragenden Philosophen aus, der seine intellektuelle Brillanz zur gedanklichen Durchdringung von Fragen einsetzt, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben zentral sind. Aus diesem Grund ist Erasmus Mayr ein würdiger Preisträger des Deutschen Preises für Philosophie und Sozialethik 2021." Außerdem werde er für seine Aufsätze zur Ethik und Rechtsphilosophie ausgezeichnet, so die Jury weiter.

Erasmus Mayr: Philosoph und Rechtswissenschaftler

Seit 2015 ist Erasmus Mayr Professor für Praktische Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Durch sein Doppelstudium der Philosophie und Rechtswissenschaften bringt er zweifache Kompetenz in seine philosophische Arbeit ein. Seine Schwerpunkte sind Handlungstheorie, Grundlagenfragen der Ethik und Metaethik sowie Politische Philosophie.

Herausragende Fördersumme von 100.000 Euro

Der mit 100.000 Euro dotierte Preis wird von der Max-Uwe-Redler-Stiftung seit 2014 vergeben. Benannt ist die Auszeichnung nach ihrem Stifter, dem Hamburger Kaufmann Max Uwe Redler (1937-2006). Mit der herausragenden Fördersumme wollte der Stifter ein Zeichen für die grundlegende Bedeutung der Wissenschaftsdisziplin der Philosophie setzen, heißt es auf der Homepage der Stiftung. Frühere Preisträger waren Michael Quante (2014), Susanne Hahn (2017) und Lisa Herzog (2019). Seit 2019 wird der Preis für Philosophie und Sozialethik alle zwei Jahre verliehen.