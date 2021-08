BR24Live Tagesgespräch: Ihre Meinung zum Rundfunkbeitrag

Die ursprünglich geplante Anhebung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021 hatte das Land Sachsen-Anhalt blockiert. Dagegen waren ARD, ZDF und Deutschlandradio vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sahen die Finanzierung des Programms gefährdet.

Der Rundfunkbeitrag steigt um 86 Cent

Die Entscheidung wurde gestern veröffentlicht: Die Blockade der Rundfunkbeitragserhöhung durch Sachsen-Anhalt war verfassungswidrig. Der Rundfunkbeitrag kann nun mit Wirkung zum 20. Juli um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen.

Grundsätzlich gilt: Für jede Wohnung wird monatlich ein Rundfunkbeitrag erhoben. Bisher waren das 17,50 Euro. Das passiert unabhängig davon, wie viele Personen in dieser Wohnung leben. Auch ob und wie viele Radios, Fernseher oder Computer in einer Wohnung vorhanden sind, spielt keine Rolle.

Ihre Meinung zur Gerichtsentscheidung?

Was sagen Sie zur Entscheidung über den Rundfunkbeitrag? Das Tagesgespräch fragt: Was sind Ihnen die öffentlich-rechtlichen Medien wert, die finanziert durch den Rundfunkbeitrag unabhängig berichten sollen? Welche Wünsche und Anregungen haben Sie an die, die das Programm machen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch sind:

Prof. Christine Horz-Ishak , Medienwissenschaftlerin an der TH Köln und Mitbegründerin der "Initiative Publikumsrat"

Dr. Sabine Mader, Juristische Direktion des Bayerischen Rundfunks

