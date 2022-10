Ergebnisloses Bund-Länder-Treffen: Scheitern mit Ansage

"Wir dürfen die Erwartungen in die nun folgenden Beratungen nicht zu hochlegen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dann wird fast fünf Stunden verhandelt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fasst die Beratungen danach so zusammen: "Aus Sicht vieler Länder ist das im Ergebnis einfach zu wenig." Er könne verstehen, wenn viele Menschen enttäuscht seien. Scheitern mit Ansage also?

Missing Link: Die Details der Gaspreisbremse

Wie konnte es dazu gekommen? Sowohl Weil als auch Wüst wussten schon vor dem Treffen, dass sich die entscheidende Frage nicht klären lassen würde: Wie wird der Bund die Gaspreisbremse ausgestalten? Wer wird in welchem Maße entlastet? In welcher Größenordnung sind Industrie und beispielsweise Krankenhäuser mit dabei? Davon hängt für die Bundesländer ab, wo sie zusätzliche Hilfsprogramme auflegen müssen. Das heißt, was genau die Länder selbst finanzieren müssen.

Dass es darauf keine Antwort geben würde, hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mehrfach klar gemacht. Die Einschätzung einer seit einigen Tagen berufenen Gaskommission solle so schnell wie möglich kommen, sagte Habeck am Dienstag. Darauf müsse man eben warten. Wenn all das klar war, warum haben sich Bund und Länder dann überhaupt getroffen?

Eigentlich sollte es ums Entlastungspaket gehen

Ursprünglich war das Treffen zur Diskussion über das dritte Entlastungspaket gedacht. Die Länder waren verstimmt, dass sie zwar Maßnahmen daraus bezahlen sollten, aber nicht mitentscheiden durften, an welcher Stelle Entlastungen nötig sind. Besonders sauer: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er hatte gedroht, das Paket im Bundesrat zu blockieren. Aber kurz nach Söders zornigem Auftritt kündigte die Bundesregierung die Einführung einer Gaspreisbremse an, vom Bundeskanzler "Doppel-Wumms" getauft. Die war ein Kernanliegen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Details dazu blieb Scholz mit Verweis auf die Kommission schuldig. Damit schien die Grundlage fürs Treffen mit den Länderchefs erst einmal abgeräumt.

Massive Forderung der Länder beim Wohngeld

Das Treffen fand trotzdem statt. Einige Themen aus dem Entlastungspaket kamen am Dienstag auf den Tisch. Das Wohngeld zum Beispiel. Die Bundesregierung plant den Kreis der Wohngeld-Haushalte massiv auszuweiten. Statt bisher rund 600.000 könnten dann zwei Millionen berechtigte Haushalte stehen. Und die Wohngeldzahlung von bisher 177 Euro soll mehr als verdoppelt werden. Die Länder fühlen sich überrumpelt. Sie bezahlen das Wohngeld zur Hälfte. Die Forderung der Länderchefs: Der Bund soll die Erhöhung komplett übernehmen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt das strikt ab.

Keine Annäherung beim 9-Euro-Ticket

Ein weiterer Punkt, bei dem sich Länderchefs und Bundesregierung beim Treffen am Dienstag verhakt hatten, ist der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Die Fronten sind ähnlich verhärtet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte massiv für ein Nachfolgeticket gekämpft und 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Denselben Betrag sollten die Länder stemmen. Doch die beklagen, dass sie ganz andere Sorgen haben. Angesichts der Energiekrise könne es passieren, dass Strecken im öffentlichen Nahverkehr sogar stillgelegt werden müssten, da helfe dann kein 9-Euro-Ticket-Nachfolger, sagt der Niedersachse Weil.

Merz: "Abend der verpassten Chancen"

Alles Positionen, die so schon zuvor bekannt waren und an denen sich nichts geändert hat. Der Bundeskanzler sagt nach dem Treffen, es sei den Ländern sehr wohl bewusst, wie viel der Bund bereits bezahle. Er meint 240, 250 Milliarden Euro. Der Länderanteil läge dann bei zusätzlich 45 bis 55 Milliarden Euro. Natürlich geht es ums Geld. Am Ende wird noch angekündigt, sich wieder zu treffen, wenn Details der Gaspreisbremse vorlägen. Das könnte in 14 Tagen sein. Punkt. Ein mageres Ergebnis, das eine Steilvorlage für die Oppositionsparteien darstellt: Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) spricht von einem "Abend der verpassten Chancen, der die Bürgerinnen und Bürger verunsichert zurücklässt". In der Verantwortung sieht er Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Weil. Die Bundesregierung habe außerdem viel zu spät angefangen, für diesen Herbst und Winter vorzusorgen.

Mischung aus Unverständnis und Ärger

Keine Ergebnisse, obwohl die Zeit drängt. Die Reaktionen außerhalb des Politikbetriebs zeigen eine Mischung aus Unverständnis und Ärger: "Bund und Länder haben es leider verpasst, ein gemeinsames kraftvolles Signal gegen die vielen Krisen auszusenden", sagt etwa Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sagt: "Wir brauchen ein klares Signal politischer Handlungsfähigkeit." Die hätten Bund und Länder wohl zeigen können, wenn sie ihr Treffen ganz einfach verschoben hätten – bis die Gaspreisbremsen-Details vorliegen.