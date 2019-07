"Erfolg für ganz Deutschland" - Reaktionen auf Leyen-Wahl

CSU-Chef Markus Söder hat Ursula von der Leyens Wahl zur neuen EU-Kommissionspräsidentin als Erfolg für ganz Deutschland bezeichnet. "Gratulation an Ursula von der Leyen. Sie hat es auf den letzten Metern selbst herausgerissen mit einer sehr überzeugenden europäischen Rede", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag in München. Die Wahl sei sehr gut für Europa, "es ist ein toller Erfolg für Deutschland, was aber bleibt: es ist total blamabel für die deutsche SPD".

Das Verhalten sei "peinlich, peinlich, peinlich", so Söder. Von der Leyen hatte bei der Abstimmung 383 Stimmen und damit knapp die nötige absolute Mehrheit erhalten. Die SPD-Abgeordneten hatten ihr die Zustimmung verweigert.

Kramp-Karrenbauer: Verhalten der SPD "befremdlich"

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hob hervor, dass sich die deutsche SPD mit ihrer Ablehnungshaltung auch in den Reihen der europäischen Sozialdemokraten in die Minderheit manövriert habe: Dort habe von der Leyen nämlich eine "deutlichen Mehrheit" erhalten - trotz einer "Kampagne gegen Ursula von der Leyen" von Seiten der SPD-Abgeordneten.

"Umso seltsamer und befremdlicher ist die Tatsache, dass die erste Deutsche an der Spitze der Kommission seit mehr als 50 Jahren nicht die Unterstützung von SPD-Abgeordneten und Grünen-Abgeordneten im Europäischen Parlament erhalten hat", sagte die CDU-Chefin. "Das ist etwas, was sicherlich auch in Deutschland selbst noch einmal zu Nachfragen führen wird."

Heiko Maas lobt die Agenda von Ursula von der Leyen

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat nach der Wahl von Ursula von der Leyen deren klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und zu einem sozialen, solidarischen und souveränen Europa gelobt. "Das ist die richtige Agenda für die EU, daran wird sie sich messen lassen müssen", sagte Maas am Dienstag in Berlin. "Die Welt wartet nicht auf Europa. Darum ist es zentral, den Blick nach vorne zu richten und das Programm der neuen Kommission zügig weiterzuentwickeln." Die deutschen Sozialdemokraten hatten sich gegen von der Leyen gestellt. Es war aber am Dienstag noch unklar, wie die 16 SPD-Europaabgeordneten abgestimmt haben.

Olaf Scholz freut sich auf gute Zusammenarbeit

Bundesfinanzminister und SPD-Parteivize Olaf Scholz erklärte, er freue sich auf eine "weiterhin gute Zusammenarbeit". Es sei gut, dass die künftige Kommissionspräsidentin "zentrale Vorhaben aufgegriffen" habe - wie etwa das Eurozonenbudget, eine faire Besteuerung von Unternehmen, die Arbeitslosenrückversicherung und eine starke Klimapolitik.

Juncker: Willkommen zu Hause

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seiner Nachfolgerin Ursula von der Leyen in einem dreisprachigen Tweet gratuliert - Französisch, Deutsch und Englisch. "Endlich steht die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission", schrieb der Luxemburger am Dienstagabend im Kurznachrichtendienst Twitter. "Dieser Job ist eine riesige Aufgabe und eine Herausforderung. Ich bin sicher, dass Sie eine großartige Präsidentin werden. Willkommen zu Hause!"

Merkel: Habe eine neue Partnerin in Brüssel gewonnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "überzeugte und überzeugende Europäerin" gewürdigt. "Sie wird nun mit großem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen wir als Europäische Union stehen. Das hat sie in ihrer heutigen Rede im Europäischen Parlament sehr deutlich gemacht", sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

"Auch wenn ich heute eine langjährige Ministerin verliere, gewinne ich eine neue Partnerin in Brüssel. Daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit." Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin

Grüne wollen nach vorne schauen

Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck erklärten, ihre Europaparlamentarier hätten zwar "mit großer Mehrheit diese Kandidatur nicht unterstützt". Allerdings brauche es nun ein "starkes und vereintes Europa". Daher wollten die Grünen von der Leyen "jetzt trotzdem beim Wort nehmen" und "konstruktiv dazu beitragen, die EU in Richtung einer vertieften europäischen Demokratie, echtem Klimaschutz und einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik weiter zu entwickeln".

Linke: Von der Leyen an ihren Taten messen

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch wünschte von der Leyen Erfolg als EU-Kommissionspräsidentin. "Den ist sie den Bürgern schuldig - auch wegen der unglaublichen Menge Porzellan, das die EU-Regierungschefs gerade zerdeppert haben", erklärte er. "Am Ende des Tages messen wir sie an ihren Taten."

Wirtschaft lobt Wahl von der Leyens

Die Wirtschaftsverbände in Deutschland reagierten mit Erleichterung auf die Wahl von der Leyens. Eine Mehrheit der Parlamentarier sei "ihrer Verantwortung für ein handlungsfähiges Europa gerecht geworden", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.