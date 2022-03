Die Ereignisse im Russland-Ukraine-Krieg im Rückblick

14.16 Uhr: Großer Andrang bei Friedensprotest in Berlin

In Berlin sind mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach etwa eine Stunde nach Beginn der Demonstration von einer Teilnehmerzahl bisher im unteren sechsstelligen Bereich. Gleichzeitig halte der Zustrom aus der Umgebung an.

Der Bereich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sei unter Corona-Bedingungen bereits voll ausgelastet. Deswegen werde der Demonstrationsbereich bis zum S-Bahnhof Tiergarten und in die anderen Straßen um die Siegessäule auf dem Großen Stern ausgeweitet.

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zur Demo gegen den Angriff Russlands aufgerufen. Die Veranstalter waren zunächst von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto: "Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa" ausgegangen.

13.26 Uhr: Habeck wirft Russland "militärische Vergewaltigung" der Ukraine vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Kehrtwende der Bundesregierung in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. In seiner Rede im Bundestag warf der Vizekanzler am Sonntag Russland eine "Vergewaltigung" des Nachbarlands Ukraine vor. "Wer bei einer militärischen Vergewaltigung zuschaut, macht sich schuldig", sagte der Grünen-Politiker. Mit der Zusage von Waffenlieferungen zeige Deutschland, "dass wir der Ukraine helfen in dieser Stunde der militärischen Vergewaltigungsnot". In der Debatte sagte Habeck, er empfinde Hochachtung vor einer "Position des unbedingten Pazifismus". Er fügte aber hinzu: "Ich achte sie, aber ich halte sie für falsch." Der russische Überfall auf die Ukraine erfordere konkrete Gegenmaßnahmen.

13.25 Uhr: Israel will im Konflikt mit Ukraine vermitteln

Israel hat nach Angaben des russischen Präsidialamtes angeboten, im Konflikt Russlands mit der Ukraine zu vermitteln. Russlands Präsident Wladimir Putin habe dem israelischen Regierungschef Naftali Bennett in einem Telefonat gesagt, dass Russland bereit sei zu Gesprächen in Belarus, erklärt der Kreml. Die ukrainische Regierung habe jedoch die Gelegenheit nicht genutzt. Israel erklärt, Bennett und Putin hätten die Ukraine-Krise erörtert. Der israelische Militärrundfunk bestätigt das Vermittlungsangebot von Bennett.

13.18 Uhr: Task-Force soll heimische Wirtschaftsabläufe sichern

Wegen des Ukraine-Kriegs hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eine Arbeitsgruppe zur Sicherung der heimischen Wirtschaftsabläufe einberufen. Die Task-Force "Ukraine/Russland" soll erstmals am kommenden Donnerstag tagen. "Neben den nationalen und internationalen Maßnahmen, wie Sanktionen und Hilfen, müssen wir uns auch gezielt um die Sicherung der heimischen Wirtschaftsabläufe kümmern: von der gesicherten Lebensmittelversorgung über Energie bis hin zu Lieferketten, Inflationsrate, Datensicherheit und aktuellen Problemen unserer Verbraucher und Firmen", betonte Aiwanger laut Mitteilung vom Sonntag.

13.12 Uhr: Selenskyj telefoniert mit belarussischem Machthaber Lukaschenko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das teilte Selenskyjs Büro in Kiew im Nachrichtenkanal Telegram mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Belarussische Staatsmedien bestätigten, dass das Gespräch stattgefunden habe. Vermutlich ging es dabei um mögliche Verhandlungen von Russland und der Ukraine.

13.09 Uhr: Auch Niederlande sperren Luftraum für russische Flieger

Die Niederlande schließen wie andere EU-Staaten auch ihren Luftraum für Airlines aus Russland. «Der niederländische Luftraum ist kein Raum für ein Regime, das unnötige und brutale Gewalt anwendet», schrieb Verkehrsminister Mark Harbers auf Twitter. Die Niederlande bereiteten sich darauf vor, ihren Luftraum von Sonntagabend an für russische Flugzeuge zu sperren. Die Niederlande folgen mit der Ankündigung mehreren anderen EU-Staaten, darunter Deutschland.

13.06 Uhr: Bundesbank-Präsident Nagel begrüßt umfassende Sanktionen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel stellt sich hinter die Finanzsanktionen gegen Russland. Nagel begrüße, "dass nunmehr umfassende Finanzsanktionen verhängt sind, und hat sich dafür eingesetzt", sagt ein Sprecher der deutschen Notenbank.

13.06 Uhr: Bundesregierung will humanitäre Hilfe für Ukraine aufstocken

Die Bundesregierung will ihre humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine aufstocken. Das kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonntag bei der Sondersitzung des Bundestags an. Demnach hat Deutschland seinen Beitrag zum Humanitären UN-Hilfsfonds für die Ukraine um fünf Millionen Euro erhöht. Außerdem wolle die Bundesregierung dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das in der Ukraine und in den Nachbarstaaten aktiv ist, kurzfristig zehn Millionen Euro bereitstellen, erklärte Baerbock.

13.05 Uhr: Mützenich an Chinas Präsident Xi: Stoppen Sie den Krieg Putins

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat an Chinas Präsident Xi Jinping appelliert, sich bei Kreml-Chef Wladimir Putin für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine einzusetzen. "Präsident Xi, ändern Sie Ihren Kurs. Stoppen Sie den Krieg Putins. Nur dann kann China eine internationale Ordnung für den Frieden in Zukunft mit prägen", sagte Mützenich am Sonntag in der Ansprache zur Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag in Berlin. Der russische Überfall sei die Rückkehr zu einer kriegerischen Großmachtpolitik, kritisierte Mützenich. "Es besteht die Gefahr eines Flächenbrandes", warnte er.

12.59 Uhr: Trump nennt russischen Angriff erstmals "schreckliche Katastrophe"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat Kreml-Chef Wladimir Putin erneut als "schlau" gelobt, sich aber erstmals von dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine distanziert. Mit ihm als US-Präsidenten wäre es nie soweit gekommen, sagte Trump am Samstag unter frenetischem Applaus seiner Fans auf der Konferenz der US-Konservativen (CPAC). Seine Anhänger forderten den 75-Jährigen auf, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut zu kandidieren. In seiner 86-minütigen Rede vor der ultrakonservativen CPAC in Orlando im US-Bundesstaat Florida bezeichnete Trump den russischen Großangriff auf die Ukraine als "schreckliche Katastrophe", machte aber vor allem die Nato und seinen Nachfolger Joe Biden für die Lage mitverantwortlich. "Das Problem ist nicht, dass Putin schlau ist, denn natürlich ist er schlau", sagte Trump. "Das eigentliche Problem ist, dass unsere Anführer so dumm sind."

12.58 Uhr: Italien gibt Kiew 110 Millionen Euro Soforthilfe

Die Regierung in Rom hat beschlossen, der Ukraine 110 Millionen Euro an Soforthilfe zu übergeben. Ein entsprechendens Dokument unterschrieb Außenminister Luigi Di Maio, wie er am Sonntag in den Sozialen Netzwerken mitteilte. Er habe seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba über die Hilfe in Kenntnis gesetzt. "Der Frieden ist unser aller Ziel, für das wir jeden Tag arbeiten. Auf russische Waffen antworten wir mit Sanktionen: Das ist der einzige Weg, diesen wahnsinnigen Krieg zu beenden", schrieb Di Maio.

12.57 Uhr: SPD-Fraktionschef warnt vor weiteren Angriffen Russlands

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warnt davor, dass Russland nach der Ukraine auch weitere Länder angreifen könnte. "Morgen kann das auch ein Land in Zentralasien treffen, um vermeintliche russische Seelen einzusammeln", sagt er mit Hinweis auf russische Minderheiten in anderen ehemaligen Staaten der Sowjetunion. "Es besteht die Gefahr eines Flächenbrandes." Der SPD-Politiker fordert zudem China auf, sich klar gegen die russische Invasion zu positionieren.

12.56 Uhr: Baerbock verteidigt politischen Kurswechsel: "Welt ist eine andere"

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Entscheidung der Bundesregierung, nun doch Waffen an die Ukraine zu liefern, verteidigt. "Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt", sagte Baerbock am Sonntag bei der Sondersitzung des Bundestags mit Blick auf den Angriff Russlands. "Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein."

12.54 Uhr: Japan schließt sich Swift-Sanktion gegen Russland an

Japan wird sich den USA, der EU und anderen westlichen Ländern anschließen und bestimmte russische Banken für das internationale Zahlungssystem Swift sperren, wie Ministerpräsident Fumio Kishida sagt. Die Regierung in Tokio werde Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin verhängen und humanitäre Soforthilfe von 100 Millionen Dollar für die Ukraine bereitstellen, sagt Kishida zu Reportern.

12.53 Uhr: Lindner: Sanktionen gegen Russland sind auf Dauer angelegt

Finanzminister Christian Lindner hat angesichts der Sanktionen gegen Russland mit Auswirkungen auch auf Deutschland zum Durchhalten aufgerufen. "Diese Sanktionen sind auf Dauer", sagte der FDP-Chef am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags. "Wir brauchen einen langen Atem, wir haben diesen langen Atem." Deutschland sei bereit, die negativen Auswirkungen der Sanktionen auch hierzulande zu tragen - "denn sie sind der Preis der Freiheit".

12.52 Uhr: Ukraine veröffentlicht Fotos angeblich getöteter Russen

Die Ukraine hat eine Internetseite mit Bildern angeblich getöteter sowie gefangener russischer Soldaten freigeschaltet. Sie sei vom Innenministerium erstellt worden und solle russischen Familien bei der Suche nach vermissten Soldaten helfen, heißt es auf der Startseite. "Hier finden Sie Informationen über gefangene und getötete russische Soldaten in der Ukraine seit Beginn der Besetzung." Es wurden Fotos von Männern veröffentlicht, teilweise sind auch russische Abzeichen zu sehen. Einige Männer waren verletzt. Es wurden auch Tote fotografiert. Zudem sind auf der Internetseite Dokumente von angeblich Gefallenen zu finden. Die Seite könnte in Russland für Unruhe sorgen. Bislang hat das Verteidigungsministerium in Moskau nicht bestätigt, dass eigene Soldaten gefallen sind.

12.50 Uhr: Britische Außenministerin: Krieg in Ukraine könnte Jahre dauern

Der Krieg in der Ukraine könnte sich nach Ansicht der britischen Außenministerin Liz Truss über Jahre hinziehen. "Wir wissen, dass Russland über starke Kräfte verfügt. Wir wissen, dass die Ukrainer mutig sind und entschlossen, sich für ihre Souveränität und territoriale Integrität einzusetzen und zu kämpfen", sagte die konservative Politikerin am Sonntag im Interview mit dem britischen Nachrichtensender Sky News. Die Sanktionen gegen Moskau seien zwar "sehr, sehr hart", aber es werde Zeit brauchen, bis sie Wirkung zeigten und die russische Wirtschaft entkräfteten. "Ich fürchte, das wird nicht schnell vorbei sein, sondern wir müssen uns auf eine sehr lange Strecke einstellen."

12.43 Uhr: Weidel sieht "Kränkung" Russlands als Ursache des Ukraine-Kriegs

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat dem Westen eine Mitverantwortung für den Angriff Russlands auf die Ukraine gegeben. Die Hardliner hätten starr an der Nato-Beitrittsperspektive für die Ukraine festgehalten und dabei überheblich Russland den Großmachtstatus abgesprochen, sagte Weidel am Sonntag in der Sondersitzung des Bundestags. "Das ist das historische Versagen des Westens: die Kränkung Russlands." Dies ändere nichts an der "Verwerflichkeit des russischen Einmarsches", fügte sie hinzu.

12.43 Uhr: Linkspartei - Haben Absichten Russlands falsch eingeschätzt

Die Fraktionschefin der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, räumt ein, "dass wir die Absichten der russischen Regierung falsch eingeschätzt haben". Sie betont im Bundestag: "Putin ist hier der Aggressor." Auch die Linkspartei stehe geschlossen an der Seite der Ukraine. Aber die Folge könne jetzt nicht sein, dass aufgerüstet werde. Hochrüstung und Militarisierung werde die Linkspartei nicht mitmachen.

12.39 Uhr: Lindner - Union und Länder sollen Sondervermögen zustimmen

Finanzminister Christian Lindner hat Union und Bundesländer aufgefordert, ihre Zustimmung zu dem geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr-Finanzierung zu geben. Man werde die Verteidigungsausgaben auf mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anheben, sagt der FDP-Chef. Aber eine jahrelange Vernachlässigung der Bundeswehr könne man nicht "von jetzt auf gleich" im laufenden Haushalt korrigieren. Die Zustimmung der Union und der Bundesländer ist nötig für die von der Regierung geplante Verankerung des Sondervermögens im Grundgesetz.

12.37 Uhr: EU plant Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine

Die EU wird aller Voraussicht nach Waffenlieferungen an die Ukraine finanzieren. Wie EU-Beamte am Sonntag in Brüssel bestätigten, soll ein entsprechender Vorschlag am Abend von den Außenministern der Mitgliedstaaten bei einer Sondersitzung gebilligt werden. Das Geld würde demnach aus der sogenannten "Europäische Friedensfazilität" kommen. Sie ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken.

12.35 Uhr: EU-Minister verhängen noch am Sonntag weitere Sanktionen

Die EU-Außenminister verhängen noch im Laufe des Tages eine dritte Runde von Sanktionen gegen Russland, erklärt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit Blick auf ein anstehendes virtuelles Treffen der Minister. Die Maßnahmen würden auch den Ausschluss einiger russischer Banken aus dem globalen Zahlungssystem Swift umfassen, schreibt er auf Twitter.

12.33 Uhr: Lindner - Russland muss isoliert werden

FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Putin hat die Ukraine angegriffen, weil sich ein souveräner Staat in freier Selbstbestimmung dafür entschieden hat, den Weg nach Westen zu gehen." Die Ukraine sei ein souveräner Staat und habe sich gegen Autoritarismus und für die Demokratie und Rechtstaatlichkeit entschieden, sagt Lindner im Bundestag. Deshalb sei der Angriff auf die Ukraine "ein Angriff auf uns alle". Es gehe jetzt darum, Russland zu isolieren - "wirtschaftlich, finanziell und politisch".

12.25 Uhr: Gouverneur: Ukraine kontrolliert Charkiw vollständig

Die Stadt Charkiw wird nach Angaben des Gouverneurs der Region vollständig von der Ukraine kontrolliert. "Die Streitkräfte, die Polizei und die Verteidigungskräfte arbeiten, und die Stadt wird vollständig vom Feind gesäubert", schreibt Oleh Sinegubow auf Telegram.

12.21 Uhr: Russland im Weltsport isoliert: Druck auf FIFA und UEFA enorm

Unter dem Eindruck der dramatischen Bilder aus der Ukraine wird Russland auch im Weltsport zunehmend isoliert. Doch die großen Fußball-Verbände ringen trotz lautstarker Boykottdrohungen mit den für sie einschneidendsten Konsequenzen. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA, die jahrelang die Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegten, verurteilten zwar die Invasion Russlands in die Ukraine, verbannten bislang aber weder russische Mannschaften noch russisches Geld aus ihren Wettbewerben. Der Druck steigt täglich.

12.21 Uhr: Skandinavier und Irland sperren Luftraum für russische Flugzeuge

Als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine haben mehrere skandinavische Länder und Irland angekündigt, ihren Luftraum für Flugzeuge aus Russland zu sperren. "Schockierende russische Angriffe auf die Ukraine über Nacht. Irland wird seinen Luftraum für alle russischen Flugzeuge sperren. Wir ermutigen andere EU-Partner, dasselbe zu tun", twitterte der irische Außenminister Simon Coveney am Sonntag. Dänemarks Luftraum sei für russischen Flugverkehr geschlossen, zitierte der dänische Rundfunk DR den Außenminister des Landes Jeppe Kofod. Wie der Radiosender SR unter Berufung auf Schwedens EU-Minister Hans Dahlgren berichtete, bereitet auch Schweden die Sperrung seines Luftraums für russische Flieger vor. Beide Politiker kündigten an, sich auch für eine EU-weite Sperrung des Luftraums einsetzen zu wollen. Auch die isländische Außenministerin teilte am Sonntag per Twitter mit, das Land schließe in Solidarität mit der Ukraine seinen Luftraum für russischen Flugverkehr.

12.21 Uhr: Papst fordert humanitäre Korridore für ukrainische Flüchtlinge

Papst Franziskus hat humanitäre Korridore für ukrainische Flüchtlinge gefordert. Bei Kriegen sei immer das Volk das wahre Opfer. "Ich denke an die alten Menschen, die einen Zufluchtsort suchen, ich denke an die Mütter, die mit ihren Kindern fliehen", sagte Franziskus am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Der Krieg schaue nicht auf das konkrete Leben der Einzelnen, sondern stelle Partei- und Machtinteressen über alles, klagte der Papst und begrüßte die ukrainischen Teilnehmer auf dem Platz auf Ukrainisch. Er erneuerte zugleich seine Einladung, am kommenden Aschermittwoch (2. März) einen Gebets- und Fastentag für die Ukraine einzulegen.

12.17 Uhr: Baerbock: Sanktionen müssen "System Putin im Kern treffen"

Außenministerin Annalena Baerbock sagt, die Sanktionen gegen Russland müssten langfristig angelegt sein. Mittel- und langfristig werde der Krieg Russland ruinieren, sagt Baerbock im Bundestag. Aber: "Wir müssen sicherstellen, dass uns nach drei Monaten nicht die Puste ausgeht." Die Sanktionen müssten "das System Putin im Kern treffen" - wirtschaftlich, finanziell und individuell.

12.16 Uhr: Ukraine klagt gegen Russland vor Internationalem Gerichtshof

Ukraine hat nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Klage gegen Russland beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht. "Russland muss für die Manipulation des Begriffs Völkermord zur Rechtfertigung einer Aggression zur Rechenschaft gezogen werden", schreibt er auf Twitter. "Wir fordern eine dringende Entscheidung, die Russland anweist, die militärischen Aktivitäten jetzt einzustellen und erwarten, dass die Prozesse nächste Woche beginnen."

12.10 Uhr: Baerbock - "Putin wollte diesen Krieg"

Außenministerin Annalena Baerbock betont, der Westen habe "bis zur letzten Minute" versucht, den Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Aber: "Putin wollte diesen Krieg", sagt Baerbock im Bundestag. Der Kreml habe den Westen lediglich hingehalten und belogen. Die Grünen-Politikerin verteidigt zugleich die Kehrtwende der Bundesregierung, jetzt doch Waffen an die Ukraine zu liefern.

12.09 Uhr: Griechenland und Portugal schicken militärische und humanitäre Hilfe in Ukraine

Griechenland und Portugal unterstützen die Ukraine mit militärischer und humanitärer Hilfe. Zwei Transportflugzeuge des griechischen Militärs mit "Verteidigungsgütern" an Bord sollten noch am Sonntag nach Polen abfliegen, wie das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Athen mitteilte. Zur Art der Verteidigungsgüter machte die Regierung keine Angaben. Eine separate Hilfslieferung sollte demnach ebenfalls am Sonntag in Begleitung von Vize-Verteidigungsminister Nikos Hardalias starten.

Portugal wird ebenfalls militärische Ausrüstung in die Ukraine schicken, wie das Verteidigungsministerium in Lissabon am Sonntag bekanntgab. Geliefert werden Schutzwesten, Helme, Nachtsichtgeräte, Granaten und Munition verschiedener Kaliber, wie das Ministerium im Onlinedienst Twitter mitteilte.

12.09 Uhr: Scholz: Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten überwinden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Regierungserklärung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Notwendigkeit einer unabhängigeren Energieversorgung in Deutschland betont. "Wir werden umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden", sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. Eine verantwortungsvolle Energiepolitik sei nicht nur entscheidend für Wirtschaft und Klima, "sondern entscheidend auch für unsere Sicherheit".

12.08 Uhr: UNHCR korrigiert Zahl der Flüchtenden nach oben auf knapp 370.000

Die UN-Flüchtlingsorganisation erklärt, dass bisher 368.000 Menschen die Ukraine verlassen hätten. Die Zahl der Flüchtlinge steige weiter.

12.07 Uhr: EU-weites Flugverbot für russische Maschinen schon bald möglich

Nach zahlreichen anderen europäischen Staaten sperren auch Finnland, Schweden, Dänemark und Island ihren Luftraum für russische Flugzeuge. Dies teilen die jeweiligen Regierungen mit. Auch ein EU-weites Flugverbot für russische Maschinen sei schon bald möglich, wie ein Vertreter der Europäischen Union erklärt. Es könne Teil eine neuen Sanktionspakets sein, über das die EU-Außenminister noch heute (Sonntag) beraten wollten. Die Mehrheit der EU-Länder hat diesen Schritt bereits vollzogen. Deutschland sperrt seinen Luftraum laut dem Bundesverkehrsministerium ab dem Nachmittag um 15.00 Uhr.

12.06 Uhr: Russischen Schiffen droht Einlaufverbot in Häfen in der EU

In der EU wird nun auch eine Sperrung von Häfen für Schiffe aus Russland erwogen. Das bestätigten EU-Beamte am Sonntag in Brüssel. Zahlreiche EU-Staaten hatten bereits erklärt, ihren Luftraum für Flugzeuge aus Russland zu sperren.

12.06 Uhr: Kreise: Nach Swift-Schritt Energieversorgungssicherheit gewährleistet

Nach dem geplanten Ausschluss russischer Banken vom Kommunikationsnetzwerk Swift ist nach Angaben aus Regierungskreisen die Energieversorgungssicherheit Deutschlands weiter gewährleistet. Rechnungen russischer Energielieferungen sollten weiter bezahlt werden können, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Kreisen des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Die Bundesregierung und die internationalen Partner wollten sicherstellen, dass «Kollateralschäden» einer Abkopplung der gelisteten Banken von Swift so eingegrenzt werden könnten, dass sie zielgerichtet die Richtigen treffen, hieß es.

12.02 Uhr: Auch Belgien sperrt Luftraum für russische Flieger

Belgien schließt sich anderen EU-Staaten an und sperrt seinen Luftraum für Airlines aus Russland. Der europäische Luftraum sei ein offener Luftraum, schrieb Belgiens Premier Alexander de Croo am Sonntag auf Twitter. Er sei offen für diejenigen, die Menschen miteinander verbänden, aber nicht für diejenigen, die brutal aggressiv seien. Ab wann die Regelung gilt, schrieb de Croo nicht. Belgien folgt mit der Ankündigung mehreren anderen EU-Staaten, darunter Deutschland.

12.01 Uhr: Kiew lässt Gefangene und Verurteilte für Kampf gegen Russland frei

Im Krieg gegen Russland sollen nun auch Gefangene für die Ukraine kämpfen. Mehrere ehemalige Soldaten seien bereits aus der Haft entlassen worden und kämpften an der Front, sagte Andrij Synjuk von der Generalstaatsanwalt dem Sender Hromadske am Sonntag. Darunter seien auch verurteilte Mörder. Voraussetzungen für eine Entlassung seien Kampferfahrung, Verdienste und aufrichtiges Bedauern.

11.58 Uhr: Lufthansa strickt Flugplan um - Neue Routen im Süden

Wegen des Kriegs in der Ukraine strickt die Lufthansa ihre Flugpläne nach Fernost um. Den russischen Luftraum will der Konzern mit seinen verschiedenen Fracht- und Passagier-Gesellschaften mindestens für die kommenden sieben Tage meiden. Damit sind erhebliche Umplanungen bei Flügen nach China, Japan und Korea notwendig, wie Unternehmenssprecher am Sonntag bestätigten. Die Flugzeuge sollen Russland südlich umfliegen. In der Nacht zum Sonntag waren zwei Passagierjets umgekehrt und nach Deutschland zurückgeflogen.

11.57 Uhr: Österreich will EU-Luftraumsperre für russische Flugzeuge mittragen

Österreich befürwortet eine EU-weite Luftraumsperre für russische Flugzeuge. "Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren", schrieb Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Sonntag auf Twitter. Solche Maßnahmen seien am wirksamsten, wenn die Europäische Union geeint vorgehe. Deshalb sei es wichtig, rasch die notwendigen Beschlüsse zu fassen.

11.56 Uhr: Merz an Putin - "Genug ist genug, das Spiel ist aus"

Oppositionsführer Friedrich Merz geht Russlands Präsident Wladimir Putin scharf an. Putin habe sich als "Kriegsverbrecher" entlarvt, sagt Merz im Deutschen Bundestag. "Genug ist genug, das Spiel ist aus", mit Blick auf die gegen Russland verhängten Sanktionen. Die Nato habe Putin und Russland nie bedroht, das wisse auch der russische Präsident. Die einzige Bedrohung für Putin und sein System sei das eigene Volk, sei das Streben der Menschen nach Freiheit und Demokratie.

11.54 Uhr: Auch Tschechien will WM-Playoffs gegen Russland boykottieren

Die drei möglichen WM-Playoffgegner Russlands weigern sich geschlossen, zu den Entscheidungsspielen Ende März anzutreten. Nach dem polnischen und schwedischen verkündete am Sonntag auch der tschechische Fußball-Verband, "unter keinen Umständen" gegen Russland spielen zu wollen. Damit gerät der Weltverband FIFA noch stärker unter Druck, eine Lösung für die Playoff-Spiele am 24. und 29. März zu präsentieren. In diesen sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland spielen, der Sieger fünf Tage später zu Hause auf den Gewinner der Partie von Schweden und Tschechien treffen.

11.48 Uhr: Scholz dankt Anti-Kriegs-Demonstranten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Menschen gedankt, die gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gehen. "Ich danke allen, die in diesen Tagen Zeichen setzen: Gegen Putins Krieg – und die sich hier in Berlin und anderswo zu friedlichen Kundgebungen versammeln", sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. Er danke allen, die für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa einstünden.

11.47 Uhr: Mehr als 156.000 Menschen seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Polen eingereist

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben nach Angaben aus Warschau mehr als 156.000 Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Polen überquert. "Allein gestern wurde eine Rekordzahl von Menschen abgefertigt", erklärte der polnische Grenzschutz am Sonntag bei Twitter. Rund 77.300 seien am Samstag aus der Ukraine nach Polen eingereist. Laut einer Umfrage im Auftrag des Projekts "Deutsch-Polnisches Barometer" befürworten mehr als die Hälfte der Polen eine Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge.

11.45 Uhr: Scholz spricht von Zäsur für deutsche Außenpolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Angriff Russlands auf die Ukraine als Grund für eine Zäsur in der deutschen Außenpolitik. "So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein", dieser Anspruch bleibe, sagte Scholz am Sonntag in seiner Regierungserklärung während der Sondersitzung des Bundestages zum russischen Angriff auf die Ukraine. Nicht naiv zu sein bedeute aber auch: "Kein Reden um des Redens willen." Für einen echten Dialog brauche es die Bereitschaft dazu - auf beiden Seiten. Putin mangele es daran offensichtlich.

11.41 Uhr: IfW-Experte warnt vor "Vergeltungsreflex" bei Russland-Sanktionen

In der Diskussion über den Ausschluss Russlands vom internationalen Finanzkommunikationssystem Swift hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) vor einem "Vergeltungsreflex" gewarnt. Kurzfristig würde ein mit der Swift-Blockade ausgelöster Lieferstopp für Gas dem Westen mehr schaden als Russland, erklärte IfW-Vizepräsident und Konjunkturchef Stefan Kooths am Sonntag. Langfristig sei es umgekehrt. "Realpolitisch zählt für Sanktionen daher das Timing, nicht der rasche Vergeltungsreflex, so populär er augenblicklich auch sein mag."

11.41 Uhr: Israel schickt humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine

Israel will zu Beginn der Woche ein Flugzeug mit 100 Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine schicken. Binnen zwei Tagen sollten Zivilisten in dem umkämpften Land Ausrüstung zur Wasserreinigung, medizinische Güter und Medikamente, Decken, Zelte und Schlafsäcke erhalten, erklärte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett am Sonntag. Bennett äußerte sich nicht zu Medienberichten, wonach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn bei einem Telefonat gebeten haben soll, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten.

11.41 Uhr: London meldet schwere Gefechte in ukrainischer Stadt Charkiw

Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine treffen nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums auf heftigen Widerstand ukrainischer Kräfte. Dennoch setzten sie ihren Vormarsch aus verschiedenen Richtungen fort, erklärte das britische Ministerium am Sonntag. Die nächtlichen Kämpfe in Kiew seien weniger intensiv als in der Nacht zuvor gewesen. Schwere Gefechte tobten aber in der zweitgrößten Stadt Charkiw. Ukrainische Truppen hätten sich die zweite Nacht in Folge Kämpfe "mit den Überresten russischer irregulärer Truppen" innerhalb Kiews geliefert, hieß es in einem vom Ministerium in sozialen Medien veröffentlichten Geheimdienst-Update.

11.38 Uhr: Scholz: Putin will ein russisches Imperium errichten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich die Verantwortung für den Angriff auf die Ukraine gegeben. "Putin will ein russisches Imperium errichten", sagt Scholz im Bundestag: Es könne keinen Zweifel mehr geben. Man werde aber nicht zulassen, "dass dieser Konflikt zwischen Putin und der freien Welt zum Aufreißen alter Wunden und zu neuen Verwerfungen führt".

11.34 Uhr: UNHCR: Mehr als 200 000 Menschen aus der Ukraine geflohen

Mehr als 200 000 Ukrainer haben nach Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks bis zum Sonntag in einem der Nachbarländer Zuflucht vor den angreifenden russischen Truppen gesucht. Die Zahlen änderten sich allerdings ständig, twitterte das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Am Samstag hatte das UNHCR die Zahl der in Länder wie Polen, Ungarn oder Rumänien Geflüchteten noch mit mindestens 150 000 angegeben. Nach Angaben der polnischen Regierung vom Samstag überquerten mehr als 100 000 Ukrainer innerhalb von 48 Stunden die polnisch-ukrainische Grenze.

11.31 Uhr: Scholz kündigt Bau von LNG-Terminals in Deutschland an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Erdgas den Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland angekündigt. Scholz nannte am Sonntag im Bundestag als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven.

11.31 Uhr: Analysten: Ukraine erhält Millionenspenden in Kryptowährungen

Regierung, Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer in der Ukraine haben Experten zufolge seit Beginn der russischen Invasion Spenden in Kryptowährungen im Millionenwert erhalten. Wie die Londoner Blockchain-Analysefirma Elliptic mitteilte, gingen bis Sonntag umgerechnet mehr als zwölf Millionen Euro an anonymen Spenden in Bitcoin, Etherum und anderen Kryptowährungen auf verschiedenen Accounts ein. Die ukrainische Regierung hatte am Samstag per Twitter zu Spenden in Kryptowährungen aufgerufen.

11.27 Uhr: Scholz bekennt sich zur Beistandspflicht der Nato

Bundeskanzler Olaf Scholz betont die Entschlossenheit, Artikel 5 der Nato zu achten. Es müsse verhindert werden, dass der Krieg auf andere Länder übergreife, sagt Scholz im Bundestag. "Ohne Wenn und Aber stehen wir zu unserer Beistandspflicht in der Nato", sagt Scholz. Präsident Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen."

11.27 Uhr: Scholz: Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro für Bundeswehr

Die Bundeswehr soll über ein Sondervermögen 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben aus dem Bundeshaushalt erhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Sonntag zudem an, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren".

11.25 Uhr: Deutschland sperrt Luftraum für russische Maschinen

Wegen des Krieges in der Ukraine sperrt Deutschland seinen Luftraum für russische Maschinen. Die Regelung gilt ab Sonntag, 15.00 Uhr und für zunächst drei Monate, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

11.14 Uhr: Slowakei will Ukraine beim Beitritt zu EU und Nato unterstützen

Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger will die Bemühungen der Ukraine um einen Beitritt zur Europäischen Union und zur Nato unterstützen. Das habe er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat zugesagt, teilte der konservative Politiker in der Nacht zum Sonntag auf Facebook mit. Davor hatte die Slowakei dem Nachbarland bereits Munition und andere Militärgüter im Wert von 2,6 Millionen Euro geschenkt. Auffallend ist in der bisher als abweisend gegenüber Flüchtlingen geltenden Slowakei eine große Solidaritätswelle gegenüber Ankömmlingen aus dem Nachbarland seit Ausbruch des Krieges.

11.14 Uhr: Bundestagspräsidentin: "Wir haben Krieg in Europa"

In Berlin ist am Sonntagvormittag der Bundestag zu einer Sondersitzung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zusammengekommen. Es sei eine "historische Ausnahmesituation", sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bei der Eröffnung: "Wir haben Krieg in Europa." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in der Sitzung eine Regierungserklärung abgeben. Danach folgt eine zweieinhalbstündige Aussprache. Auf der Besuchertribüne verfolgten Altbundespräsident Joachim Gauck und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk die Debatte. Melnyk wurde mit langem stehenden Applaus der Abgeordneten begrüßt.

11.12 Uhr: Gazprom liefert weiter russisches Gas nach Europa

Trotz des Angriffs russischer Truppen auf die Ukraine liefert Russland nach eigenen Angaben weiter Erdgas nach Europa. Der Gasfluss durch die Pipeline im Nachbarland Ukraine sei im "Normalmodus", sagte der Sprecher des Staatskonzerns Gazprom, Sergej Kuprijanow, am Sonntag laut Nachrichtenagentur Interfax. "In Übereinstimmung mit den Anfragen der europäischen Verbraucher" sollten am Sonntag 107,5 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa gepumpt werden. Sollten die Kapazitäten der Leitung ausgeschöpft sein, werde die russisch-europäische Leitung Jamal genutzt.

11.07 Uhr: Ukraine - Verluste des russischen Militärs bei etwa 4.300 Soldaten

Die ukrainische Regierung beziffert die Verluste des russischen Militärs auf rund 4.300 Soldaten. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar schreibt auf ihrer Facebook-Seite weiter, diese Zahl müsse allerdings noch verifiziert werden. Zudem habe die russische Armee 146 Panzer, 27 Flugzeuge und 26 Hubschrauber verloren.

11.06 Uhr: Grünen-Chef wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Russland hat in der Ukraine nach Einschätzung des Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour Kriegsverbrechen verübt. Er zählte auf: der Einsatz von Streumunition, Angriffe auf Gas-Pipelines und Öldeponien sowie auf nukleare Abfallanlagen. Russlands Präsident Wladimir Putin versuche, mit seinen Truppen in der Ukraine mutwillig "eine ökologische Katastrophe" herbeizuführen. Das sei "eine Ansammlung von Kriegsverbrechen", sagte der Co-Vorsitzende am Sonntag in Berlin.

11.03 Uhr: Bahn lässt Geflüchtete aus der Ukraine umsonst nach Deutschland

Die Deutsche Bahn erleichtert Menschen aus der Ukraine die Flucht nach Deutschland. "Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland bis Berlin zu nutzen", teilte der Konzern am Sonntag mit. Die Regelung gelte von sofort an. "Damit soll Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden." Die Bahn stehe in engem Austausch mit Behörden und Partnerbahnen in Polen, Tschechien und Österreich.

11.01 Uhr: Ukraine zieht weitere Truppen für Verteidigung von Kiew zusammen

Die ukrainischen Streitkräfte ziehen für die Verteidigung der Hauptstadt Kiew weiter Kräfte zusammen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und im Nordwesten der Hauptstadt, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag bei Facebook. Im ganzen Land laufe die Mobilisierung. Die Luftwaffe habe russische Kampfjets und Transportmaschinen über Kiew abgefangen, im Süden habe die Marine eine russische Landung vereidigt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs geht der russische Angriff weiter, allerdings sei das Tempo deutlich gebremst worden.

10.52 Uhr: Israel erwartet Zustrom jüdischer Flüchtlinge aus der Ukraine

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine bereitet sich Israel auf eine Welle jüdischer Flüchtlinge aus dem Land vor. Eine Organisation zur Unterstützung jüdischer Einwanderung nach Israel erklärte am Samstagabend, sie weite ihren Einsatz an ukrainischen Grenzübergängen aus. Sie plane die Eröffnung von sechs Bearbeitungszentren an der Grenze zu Polen, Moldau, Rumänien und Ungarn, teilte die Jüdische Agentur für Israel mit. Zudem sei geplant, ukrainische Juden für die Zeit bis zur Ausreise nach Israel mit vorübergehenden Unterkünften in Grenzstaaten zu unterstützen.

10.44 Uhr: Bundestag fordert Aufklärung von Berichten über russische Kriegsverbrechen

Die Fraktionen der Ampel-Parteien und der Union im Bundestag wollen neben weiteren Sanktionen gegen Russland und einer besseren Ausstattung der Bundeswehr auch mögliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine aufklären. Man solle Berichten über Kriegsverbrechen durch Russland im Zusammenhang mit der Invasion in die Ukraine nachgehen und "dafür eintreten, diese international zu ahnden", heißt es in einem gemeinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen für die Sondersitzung des Bundestages am Sonntag, bei der Kanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgeben wird. Weitere Sanktionsschritte seien "fortwährend" der Situation anzupassen.

10.43 Uhr: Google setzt finanzielle Nutzung seiner Plattformen für russische Staatsmedien aus

Google hat wegen des Ukraine-Kriegs die finanzielle Nutzung seiner Plattformen durch russische Staatsmedien eingeschränkt. Diese könnten dort nun kein Geld mehr verdienen, teilte der US-Internetkonzern am Samstag mit. Zuvor hatten bereits die zum Google-Konzern gehörenden Unternehmen Youtube und Facebook ähnliche Schritte angekündigt. "Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine setzen wir die Monetarisierung russischer staatlich finanzierter Medien auf unseren Plattformen aus", erklärte ein Google-Sprecher.

10.41 Uhr: Italiens Ex-Premier Renzi fordert Merkel als Vermittlerin in Ukraine

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi fordert die EU und die Nato auf, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die 67-Jährige könne als eine der wenigen mit Russlands Präsident Wladimir Putin auf Augenhöhe verhandeln, sagte der Politiker der Tageszeitung "La Stampa". "Sie ist die einzige, die in Moskau, Washington und allen Hauptstädten reden kann und gehört wird. Wollen wir sie in der Rente lassen, während die Welt in Trümmern geht? Soll das ein Witz sein?" Die CDU-Politikern hatte in ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin oft mit Putin gesprochen und gilt als Kennerin des Kreml-Chefs

10.38 Uhr: Selenskyj bedankt sich für Waffenlieferungen von "Anti-Kriegs-Koalition"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für die Bildung einer internationalen "Koalition" zur Unterstützung seines Landes und erste Waffenlieferungen bedankt. "Wir erhalten Waffen, Medikamente, Lebensmittel, Treibstoff, Geld", sagte Selenskyj in einem Video, das am Sonntag in den Online-Netzwerken verbreitet wurde. "Eine starke internationale Koalition hat sich gebildet, um die Ukraine zu unterstützen, eine Anti-Kriegs-Koalition", fügte Selenskyj hinzu. Konkret begrüßte der ukrainische Präsident Waffenlieferungen aus Deutschland und Belgien und den Beschluss westlicher Verbündeter, russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen.

10.35 Uhr: Dürr: Gemeinsame Entschließung mit CDU/CSU ist "starkes Signal" gegen Russland

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Einigung der Ampel-Fraktionen mit der oppositionellen CDU/CSU auf einen gemeinsamen Entschließungsantrag zum Krieg in der Ukraine begrüßt. Der Beschluss, den der Bundestag auf seiner Sondersitzung am Sonntag fassen soll, sei "ein starkes Signal der Geschlossenheit der demokratischen Mitte des Bundestags gegen Russland", sagte Dürr am Sonntag in Berlin. Deutschland und seine Partner würden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine "mit aller Härte antworten", sagte er.

10.34 Uhr: Chinas Botschafter verschiebt Evakuierungen aus der Ukraine

Chinas Botschaft hat ihre Unterstützung für die Ausreise chinesischer Staatsbürger aus der Ukraine vorläufig wieder eingestellt. Derzeit sei die Lage für eine Ausreise zu unsicher, erklärte Botschafter Fan Xianrong am Sonntag auf dem chinesischen Kurzbotschaftendienst WeChat. Sobald die Sicherheitsbedingungen wieder erfüllt seien, würden die Evakuierungen wieder beginnen.

10.28 Uhr: Russische Truppen setzen Vormarsch auf ukrainische Städte fort

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die zweitgrößte Stadt der Ukraine vorgerückt. Es komme in Charkiw zu Straßenkämpfen zwischen ukrainischen Kräften und russischen Soldaten, erklärte der Leiter der Regionalverwaltung, Oleh Sinehubow, am Sonntag. Zugleich erhöhten russische Truppen den Druck auf strategisch wichtige Hafenstädte im Süden der Ukraine, anderswo im Land wurden Flugplätze und Treibstofflager angegriffen.

In Kiew verschanzten sich Bewohner eine weitere Nacht in Wohnungen, Kellern, Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen, während über ihnen Geschosse einschlugen. Noch bis Montagmorgen gilt eine Ausgangssperre in der Hauptstadt. Jeder, der auf den Straßen angetroffen werde, werde als Angehöriger des Feindes betrachtet, warnte Bürgermeister Vitali Klitschko.

10.15 Uhr: Lindner: Stärkung der Verteidigungsfähigkeit wird zentrales Projekt

Der russische Angriff auf die Ukraine muss nach Ansicht von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner weitreichende Folgen für die deutsche Sicherheitspolitik haben. Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werde vom Randthema der letzten Jahre zu einem zentralen Projekt der nächsten Jahre, sagte Lindner nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion am Sonntagmorgen. Er erwarte "eine Zäsur" in der deutschen Sicherheitspolitik, berichteten Teilnehmer weiter. Die Zeit selbstgerechter Träume und einer Friedensdividende in den öffentlichen Haushalten sei vorbei, sagte der Bundesfinanzminister demnach.

10.11 Uhr: DIHK äußert Verständnis für Russland-Sanktionen

Die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges stoßen in der deutschen Wirtschaft auf Verständnis. Ein Krieg sei keine Basis für wirtschaftlich tragfähige Beziehungen, sagte der Präsident des Deutschen Indust