Ereignisse im Russland-Ukraine-Krieg aus KW 17 im Rückblick

19.30 Uhr: Selenskyj – Neue Ukraine-Gespräche am Mittwoch in London

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Mittwoch neue internationale Gespräche für eine Waffenruhe in seinem Land angekündigt. "Schon an diesem Mittwoch werden unsere Vertreter in London arbeiten", schrieb Selenskyj am Montag im Kurzbotschaftendienst X. "Die Ukraine, Großbritannien, Frankreich und die USA - wir sind bereit, so konstruktiv wie möglich voranzuschreiten." Ziel seien eine "Waffenruhe ohne Vorbedingungen" und letztlich ein "echter und dauerhafter Frieden", schrieb Selenskyj.

Selenskyj hat eine 30-tägige Waffenruhe für zivile Infrastruktur vorgeschlagen. Demnach sollen alle Angriffe mit Drohnen und Raketen mit großer Reichweite "auf zivile Infrastruktur für einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen" eingestellt werden. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte dazu lediglich, Russland werde den Vorschlag analysieren.

18.15 Uhr: Putin zeigt sich bereit zu direkten Gesprächen mit Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin schlägt Gespräche mit der Ukraine über ein Moratorium für zivile Ziele vor. Danach könnten für eine Frist von 30 Tagen zivile Ziele von Angriffen ausgenommen werden. Sein Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass Putin sich auf die Möglichkeit direkter Gespräche mit der Ukraine bezog.

Zuvor hatte Putin erklärt, dass die Feuerpause über Ostern beendet sei und die Kämpfe wieder aufflammten. Moskau sei für alle Friedensinitiativen offen und erwarte eine ähnliche Haltung von Kiew, fügte er hinzu. "Wir stehen einem Waffenstillstand immer positiv gegenüber, deshalb haben wir eine solche Initiative ergriffen, insbesondere da wir über die sonnigen Ostertage sprechen", sagte Putin einem Reporter des staatlichen Fernsehens.

15.10 Uhr: Kreml begrüßt Nein der USA zur Nato-Aufnahme der Ukraine

Russland hat das Nein der USA zur Aufnahme der Ukraine in die Nato begrüßt. "Dass eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato ausgeschlossen ist, haben wir aus Washington auf verschiedenen Ebenen gehört", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. "Das ist sicherlich etwas, das unsere Zufriedenheit hervorruft und sich mit unserer Position deckt." Die Ukraine könne kein Mitglied werden in dem Militärbündnis, "weil dies eine Bedrohung für die nationalen Interessen der Russischen Föderation darstellen würde", betonte Peskow.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte sich mehrfach öffentlich gegen einen Nato-Beitritt der von Russland angegriffenen Ukraine positioniert. Die Ukraine, die in die Nato und in die EU strebt, wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Die ukrainische Führung hat einen Verzicht auf die Nato-Mitgliedschaft sowie ihre Gebiete stets kategorisch abgelehnt.

09.47 Uhr: Russland – Haben Kämpfe nach Ende der Feuerpause wieder aufgenommen

Russland hat dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge nach Ende der Feuerpause die Kämpfe in der Ukraine wieder aufgenommen. Die russischen Streitkräfte hätten die 30-stündige Feuerpause über den Ostersonntag, die um Mitternacht Moskauer Zeit endete, strikt eingehalten, zitieren die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax das Ministerium.

Dieses warf der Ukraine vor, gegen die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgerufene Feuerpause 4.900 Mal verstoßen zu haben. Die Ukraine habe während der Feuerpause die russischen Oblaste Brjansk, Kursk und Belgorod an der Grenze 19 Mal beschossen. In den vergangenen 24 Stunden hätten die russischen Flugabwehrsysteme 104 ukrainische Drohnen abgefangen.

08.23 Uhr: Russischer Angriff mit 96 Drohnen und drei Raketen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht zu Montag mit 96 Drohnen angegriffen. Zudem seien drei russische Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. In den Regionen Charkiw, Dnipropetrowsk und Tscherkassy seien dadurch Schäden entstanden. Flugabwehreinheiten hätten 42 russische Drohnen abgefangen und zerstört, teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Weitere 47 Drohnen seien durch elektronische Kriegsführung umgeleitet worden. Zu den Raketen macht die Luftwaffe keine näheren Angaben.

07.58 Uhr: Nach Oster-Feuerpause: Russland greift Ukraine wieder aus der Luft an

Nach Ablauf der von Russlands Präsidenten Wladimir Putin erklärten Feuerpause über die Ostertage hat Russland nach ukrainischen Angaben mehrere Regionen des Landes aus der Luft attackiert. Die Regionalgouverneure von Dnipropetrowsk und Mykolajiw, Serhij Lysak und Vitali Kim, schrieben im Onlinedienst Telegram von Attacken.

Lysak zufolge wurde die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen attackiert, dabei sei ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb in Brand geraten, aber niemand verletzt worden. Kim schrieb von Raketenangriffen auf die Regionalhauptstadt Mykolajiw mit Raketen, deren Typ derzeit bestimmt werde. Es seien weder Sachwerte beschädigt noch Menschen verletzt worden.

06.00 Uhr: Trump hofft auf Abkommen zwischen Ukraine und Russland "in dieser Woche"

US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben auf ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine in den kommenden Tagen. "Hoffentlich werden Russland und die Ukraine diese Woche ein Abkommen schließen", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social, ohne weitere Angaben zu möglichen Fortschritten in den Verhandlungen zu machen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland derweil mehr als 2000 Verstöße gegen die "Oster-Waffenruhe" vor.

05.50 Uhr: Ukrainische Luftwaffe warnt per Social Media

Wenige Minuten nach Mitternacht und dem Ende der Feuerpause hat die ukrainische Luftwaffe wieder Luftalarm ausgerufen. "Wir fordern die Einwohner der Stadt dringend auf, sich umgehend in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm vorüber ist", schreibt die Kiewer Militärverwaltung auf ihren Social-Media-Kanal am frühen Morgen.

02.32 Uhr: Nach Feuerpause erneut Luftalarm in der Ukraine

Kurz nach dem Ende der von Moskau angeordneten Oster-Feuerpause im Ukraine-Krieg hat es in der Nacht in weiten Teilen der Ukraine erneut Luftalarm gegeben. Die ukrainische Luftwaffe warnte unter anderem im grenznahen Gebiet Sumy sowie in Charkiw, Saporischschja, Donezk und Dnipro vor einer Gefahr durch feindliche Luftangriffe. An mehreren Orten gab es Berichte über Explosionen. Zu Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag eine 30-stündige Waffenruhe verkündet, die um Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 Uhr MESZ am Sonntag) endete.

02.45 Uhr: Russland – Kein Befehl zur Verlängerung der Feuerpause

Russland plant eigenen Angaben zufolge keine Verlängerung der Feuerpause. "Es gab keine anderen Befehle", antwortet Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass auf die Frage zu einer möglichen Verlängerung der Feuerpause.

01.33 Uhr: Selenskyj – Russland hat fast 3.000 Mal gegen Feuerpause verstoßen

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Russland 2.935 Mal gegen die Feuerpause verstoßen. "Die Ukraine wird die Aktionen spiegeln: Wir werden auf Schweigen mit Schweigen antworten, unsere Angriffe dienen dem Schutz vor russischen Angriffen", schrieb Selenskyj auf Telegram.