Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 24 im Rückblick

20.41 Uhr: Abgefangenes Gaza-Schiff im Hafen von Aschdod angekommen

Das Gaza-Solidaritätsschiff "Madleen" mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an Bord ist nach Medienberichten in der israelischen Hafenstadt Aschdod eingelaufen, nachdem die Armee es gestoppt hatte. Die israelische Zeitung "Haaretz" berief sich dabei auf Anwälte der internationalen Aktivisten. Es seien 17 Stunden vergangen, seitdem das Schiff aufgehalten wurde.

Das Schiff war vor gut einer Woche von Sizilien aus in See gestochen. Thunberg sowie die anderen Aktivisten – darunter Yasemin Acar aus Deutschland sowie eine französische EU-Parlamentarierin – wollten Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen. Zugleich wollten sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage in dem dicht besiedelten, abgeriegelten Gebiet mit zwei Millionen Bewohnern richten, in dem das israelische Militär immer wieder angreift. Die israelische Marine stoppte die "Madleen" kurz vor ihrem Ziel.

20.10 Uhr: Iran droht Israel mit Angriff auf Atomanlagen

Der Iran hat Israel im Falle eines Angriffs auf Atomanlagen mit massiver Vergeltung gedroht. Irans Streitkräfte würden im Falle einer solchen militärischen Eskalation auf Israels "geheime Atomanlagen" zielen, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung des nationalen Sicherheitsrats. Die Informationen über mögliche Ziele seien im Rahmen einer nachrichtendienstlichen Operation gewonnen worden, hieß es in der Erklärung. Ob Iran tatsächlich Geheimdienstinformationen aus Israel gewonnen hat, lässt sich unabhängig nicht verifizieren.

Im Streit um das iranische Atomprogramm wächst derzeit der internationale Druck auf Teheran. Die Geheimhaltung früherer nuklearer Aktivitäten durch den Iran steht im Mittelpunkt einer Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA streben mit einer Resolution eine formelle Verschärfung des Drucks an.

Hintergrund sind Befürchtungen westlicher Regierungen, die iranische Führung könne den Bau von Atomwaffen anstreben – was Teheran vehement bestreitet. Parallel verhandeln Washington und Teheran über ein neues Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Die Regierung in Teheran will den USA in Kürze auf einen ersten Vorschlag für ein Abkommen antworten. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit militärischer Gewalt gedroht, sollte es keinen Deal geben. Auch Israel bereitet sich auf einen möglichen Angriff vor.

16.34 Uhr: Palästinensische Miliz feuert auf Menschen im Gazastreifen: Tote

Angehörige einer palästinensischen Miliz haben Augenzeugen zufolge gemeinsam mit Soldaten des israelischen Militärs auf eine Menschenmenge im Gazastreifen geschossen. Mehrere Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur AP, Kämpfer des Milizenführers Jasser Abu Schabab hätten am Montagmorgen zunächst versucht, die Menge nahe einem Verteilungszentrum für Nothilfe in Rafah in geordnete Reihen zu drängen, hätten dann aber das Feuer eröffnet, als die Menschen auf sie zugestürmt seien. Das von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete sechs Tote.

Das israelische Militär reagierte zunächst nicht auf eine Nachfrage der AP zu dem Zwischenfall. Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) teilte auf Facebook mit, der Ausgabeort in Rafah sei wegen des Zwischenfalls vom Montag geschlossen worden.

15.08 Uhr: Avi Primor - "Merz scheut offenbar klare Worte"

Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen schärferen Kurs gegenüber Israels Regierung. Dass sich Deutschland aus historischen Gründen vorsichtiger äußere, sei zwar nachvollziehbar, sagte Primor dem Magazin "Focus". Aber Merz könnte genauso deutlich auftreten wie andere Europäer: "Der Bundeskanzler scheut offenbar klare Worte", so der Diplomat.

"Der Bundeskanzler sollte viel mehr wagen. Friedrich Merz hat zwar Kritik geäußert, das aber in höflicher Form. Er sagte lediglich, er könne unsere Politik nicht verstehen - ein verklausulierter Ausdruck von Unzufriedenheit", sagte Primor. Doch konkrete Schritte blieben aus. Die Bundesregierung solle sich "aktiver im Nahen Osten engagieren und ihren Einfluss geltend machen, um Israels Politik mitzugestalten", sagte Primor. "Es bleibt bei Ermahnungen, mehr passiert nicht", kritisierte der Diplomat.

14.55 Uhr: Macron fordert schnelle Rückkehr gestoppter Franzosen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach der Festsetzung des Aktivisten-Schiffs "Madleen" auf dem Weg nach Gaza die rasche Rückkehr der sechs an Bord befindlichen französischen Staatsangehörigen gefordert. Wie der Élysée laut Medienberichten mitteilte, soll Israel die Aktivisten so schnell wie möglich zurückkehren lassen.

Das Segelschiff, das Hilfsgüter transportierte, war in der Nacht von israelischen Behörden gestoppt worden. Unter den Passagieren befanden sich neben der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg auch die französisch-palästinensische Europaabgeordnete Rima Hassan.

14.27 Uhr: Gaza-Aktivisten starten aus Tunesien nach Ägypten

In Tunesien ist aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen ein Konvoi mit Aktivisten in Richtung Ägypten gestartet. In Tunis fuhren heute rund 1.700 Aktivisten los, darunter rund 200 aus Algerien, wie die Staatsagentur TAP berichtete. Sie wollen demnach zum ägyptischen Grenzübergang Rafah fahren, der in den Gazastreifen führt. Dort wollen sie nach eigenen Angaben auf die humanitäre Notlage in dem Küstengebiet aufmerksam machen und gegen Israels Angriffe im Gaza-Krieg protestieren.

Der Konvoi fordere "alle freien Menschen weltweit" auf, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen, sagte Sprecher Wael Nauar. "Die Zeit der Solidarität am Bildschirm ist um. Wir bewegen uns jetzt mit friedlichen Konvois, die die Stimmen der Menschen weltweit tragen", sagte Yahia Sarri, der die Aktion für Algerien koordiniert, der dpa.

14.02 Uhr: Ultraorthodoxe Partei droht mit Sturz der israelischen Regierung

Vor dem Hintergrund des Streits um den Wehrdienst für ultraorthodoxe Juden in Israel hat die ultraorthodoxe Schas-Partei mit dem Bruch der Regierungskoalition gedroht. Sollte es in der Frage keine "Lösung in letzter Minute" geben, werde seine Partei für die Auflösung des Parlaments stimmen, sagte Schas-Sprecher Ascher Medina am Montag dem israelischen öffentlich-rechtlichen Radio.

Die Schas-Partei ist derzeit Teil der seit Dezember 2022 regierenden rechten Koalition. Sollte sie das Bündnis verlassen, hätte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine Regierungsmehrheit in der Knesset. Innerhalb der Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu wächst der Druck auf ihn, mehr Ultraorthodoxe zum Militärdienst einzuziehen und Strafen für Wehrdienstverweigerer zu verhängen. Die Schas-Partei sieht hierin eine rote Linie - und fordert ihrerseits dauerhafte Ausnahmen für den Militärdienst für Ultraorthodoxe.

12.38 Uhr: Aktivisten laut deutscher Botschaft nach Israel gebracht

Die auf dem Mittelmeer abgefangene Aktivistengruppe um Greta Thunberg ist dem deutschen Botschafter in Tel Aviv zufolge nach Israel gebracht worden. "Alle Passagiere wurden von der Marine nach Israel gebracht, die uns versichert, dass sie alle unversehrt sind", schrieb Botschafter Steffen Seibert auf X. Sie seien aufgefordert worden, das Land zu verlassen. "Für einen deutschen Staatsbürger haben wir konsularischen Beistand angeboten", schrieb er.

09.26 Uhr: Katz - Aktivisten sollen Videos von Hamas-Massaker sehen

Die Aktivistengruppe um Greta Thunberg will trotz der Festsetzung ihres Schiffs und ihrer Ausweisung erneut in See stechen, um auf diesem Weg den Gazastreifen zu erreichen und auf die humanitäre Not infolge der Blockade durch Israel aufmerksam zu machen. Das teilte das Bündnis "Freedom Flotilla Coalition" mit.

Israels Verteidigungsminister Katz erklärte daraufhin, er habe die Armee angewiesen, der Gruppe Videoaufnahmen der Gräueltaten der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 zu zeigen. "Es ist angebracht, dass die Antisemitin Greta und ihre Freunde die Hamas-Anhänger genau sehen, wer die Hamas-Terrororganisation ist, die sie unterstützen und für die sie agieren", so Katz.

05.46 Uhr: Thunberg-Schiff - "Abgefangen und entführt"

Die für die Fahrt der "Madleen" verantwortliche Organisation Freedom Flotilla Coalition hat im Messengerdienst Telegram erklärt, die israelische Armee habe das Segelschiff gegen 03.02 Uhr MESZ gestoppt und seine Besatzung "entführt". Der Kontakt zu dem Segelschiff und seiner Besatzung sei abgebrochen. In einem vorab aufgezeichneten Video, das die Organisation nach dem Einschreiten der israelischen Armee veröffentlichte, sagte Thunberg: "Wenn Ihr dieses Video seht, wurden wir in internationalen Gewässern abgefangen und entführt."

Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Besatzung ebenfalls nicht erreichen. Der in Deutschland ansässige Sprecher der Freedom Flotilla Coalition, Mahmud Abu-Odeh, sagte AFP, die Aktivisten an Bord seien anscheinend festgenommen worden.

04.22 Uhr: Aktivistenschiff vor Gaza gestoppt

Israelische Streitkräfte übernehmen das Kommando über die von der pro-palästinensischen Freedom Flotilla Coalition (FFC) betriebenen Yacht "Madleen", die auf dem Weg in den Gazastreifen war. Das Schiff mit seiner zwölfköpfigen Besatzung, zu der auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg gehört, ist nun auf dem Weg zu einem Hafen in Israel, heißt es aus Regierungskreisen.

02.28 Uhr: Israels Streitkräfte übernehmen Kontrolle über Aktivistenschiff

Laut der pro-palästinensischen Freedom Flotilla Coalition (FFC) betritt das israelische Militär die Yacht "Madleen" mit Aktivisten wie der Schwedin Greta Thunberg an Bord. Die Verbindung zum Schiff sei abgebrochen, schreibt FFC auf Telegram.

02.22 Uhr: Israel - "Selfie-Yacht" soll Kurs ändern

Die israelische Marine kommuniziert mit der pro-palästinensischen Freedom Flotilla Coalition (FFC) betriebenen Yacht "Madleen", die sich auf dem Weg nach Gaza befindet. Das Schiff mit Aktivisten wie der Schwedin Greta Thunberg solle seinen Kurs ändern, da es sich einem Sperrgebiet nähert, teilt das israelische Außenministerium mit. Das Ministerium bezeichnet das Schiff in einem Beitrag auf X als "Selfie-Yacht".