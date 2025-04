Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 17 im Rückblick

21.20 Uhr: Roter Halbmond wirft Israel "fingierte Untersuchung" vor

Der Palästinensische Rote Halbmond hat Ermittlungen des israelischen Militärs zum Tod von 15 Sanitätern und Zivilschutzmitarbeitern als unglaubwürdig eingestuft. Die internationale Gemeinschaft dürfe die Ergebnisse dieser «fingierten Untersuchung» nicht anerkennen, hieß es in einer Mitteilung des Roten Halbmonds vom Montag. Israel versuche beharrlich, "die Wahrheit vor der Welt zu verbergen". Die Organisation beschuldigte Israel, "falsche Behauptungen" aufzustellen, wonach medizinische Helfer der Hamas angehörten. Der Rote Halbmond forderte auch Klarheit darüber, warum Israel weiterhin einen Sanitäter festhalte, der den Angriff überlebt habe.

Das israelische Militär hatte am Sonntag Fehler der beteiligten Soldaten bei dem Angriff auf die Sanitäter am 23. März eingeräumt und von einem "operativen Missverständnis" gesprochen. Ein Vize-Kommandeur wurde seines Postens enthoben.

19.05 Uhr: Toter Palästinenser nach Gewaltausbruch im Westjordanland

Ein Mann soll palästinensischen Angaben zufolge infolge eines israelischen Tränengas-Einsatzes im Norden des Westjordanlands ums Leben gekommen sein. Der 48-Jährige sei erstickt, nachdem er von israelischen Soldaten eingesetztes Tränengas eingeatmet habe, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Israelische Siedler hatten nach Angaben seiner Familie zuvor den Hof des Mannes in Brand gesteckt. Der Palästinenser sei dann gekommen, um das Feuer zu löschen. Soldaten sollen nach Darstellung seiner Angehörigen daraufhin Tränengas gegen den Mann eingesetzt haben. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte lediglich, israelische Einsatzkräfte hätten Tränengas abgefeuert, die Behörde ließ aber offen, gegen wen es eingesetzt wurde. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, israelische Einsatzkräfte hätten Dutzende Siedler während eines Überfalls auf den Ort Sindschil, der zwischen Ramallah und Nablus liegt, begleitet.

13.55 Uhr: Iran wirft Israel Untergrabung von Atomgesprächen vor

Der Iran wirft Israel vor, die Atomgespräche scheitern lassen zu wollen. Es bilde sich "eine Art von Koalition", hinter der Israel stehe und deren Ziel es sei "den diplomatischen Prozess zu untergraben und stören", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, vor Journalisten.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Samstag beteuert, dass er den Iran davon abhalten werde, Atomwaffen zu entwickeln. Dieses Ziel werde er nicht aufgeben, sagte er in einer Fernsehansprache. "Ich werde davon nicht abweichen, nicht einmal um einen Millimeter", fügte Netanjahu hinzu.

Westliche Staaten werfen dem Iran, dessen erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, seit Jahren vor, Atomwaffen zu bauen. Teheran beteuert, sein Atomprogramm diene zivilen Zwecken. Nach der Aufkündigung des Abkommens durch die USA zog sich der Iran schrittweise von seinen in dem Abkommen festgehaltenen Verpflichtungen zurück und fuhr die Anreicherung von Uran hoch. Auch bei den neuen Gesprächen hat die iranische Führung die komplette Abwicklung ihres Atomprogramms ausgeschlossen.

01.01 Uhr: Zeitung – US-Verteidigungminister Hegseth teilte Huthi-Angriffspläne in weiterem Signal-Chat

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einem Zeitungsbericht zufolge Details des Angriffs auf die radikal-islamische Huthi-Miliz im März in einer weiteren Chatgruppe des Messenger-Dienstes Signal geteilt. Zu dieser gehörten auch seine Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt, berichtete die "New York Times" am Sonntag.

Hegseth teilte demnach angeblich dieselben Informationen des Angriffs, die letzten Monat von "The Atlantic" publik gemacht wurden. Außerdem sollen die Nachrichten in der Chatgruppe Angaben über den Zeitplan der Luftangriffe enthalten haben, schrieb die US-Zeitung "The Times" und berief sich auf vier mit der Nachrichtengruppe vertraute Quellen. Hegseths Frau Jennifer, eine ehemalige Produzentin von Fox News, hat laut Wall Street Journal auch an sensiblen Treffen mit ausländischen Militärs teilgenommen. Eine Stellungnahme des US-Außenministeriums lag zunächst nicht vor.

00.37 Uhr: Huthi-Miliz meldet mindestens zwölf Tote bei US-Luftangriffen im Jemen

Bei US-Luftangriffen in Jemens Hauptstadt Sanaa sind nach Angaben Huthi-naher Medien mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Angriff in der Nacht zu Montag habe einem Markt im Stadtteil Farwa gegolten, berichtete die von den Huthis betriebene Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der pro-iranischen Miliz. Dabei seien zudem mindestens 30 Menschen verletzt worden. Neben Angriffen auf Sanaa wurden laut Saba am Sonntagabend zudem Luftangriffe aus den Provinzen Marib, Hodeida und der westlichen Huthi-Hochburg Saada gemeldet.