Erdrutsch in Norwegen: Einsatzkräfte geben Hoffnung auf

Knapp eine Woche nach dem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte die Zuversicht aufgegeben, noch Überlebende der Katastrophe zu finden. Die regionale Polizeichefin Ida Melbo Øystese teilte dies am Dienstag mit. Alle Orte, wo jemand hätte überleben können, seien abgesucht worden, sagte sie: "Wir haben alles getan, was wir konnten."

Noch zwei Erwachsene und ein Mädchen vermisst

In den vergangenen Tagen hatten die Retter unermüdlich das betroffene Gebiet durchforstet, um Überlebende zu finden. Auch noch mehrere Tage nach dem Erdrutsch äußerten die Rettungskräfte die Hoffnung, Vermisste noch lebend bergen zu können. Am Montagabend war es ihnen gelungen, einen eingeschlossenen Hund zu befreien.

Bisher nicht gefunden wurden zwei Erwachsene und ein 13-jähriges Mädchen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nun tot sind. Laut Polizeichefin geht es jetzt darum, deren Leichen zu finden.

Sieben Tote bereits geborgen

Bislang konnten die Einsatzkräfte sieben Tote bergen. Darunter eine Kleinfamilie mit einer zweijährigen Tochter und vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren.

Laut Polizeichefin Melbo Øystese zeigen die Obduktionsberichte der Leichen, dass die Menschen sehr schnell ums Leben gekommen seien. Dies unterstreiche die Kräfte, die auf die Körper eingewirkt hätten. Ein Überleben sei kaum möglich gewesen.

Erdrutsch begrub mehrere hundert Quadratmeter unter sich

Zu dem schweren Erdrutsch in Ask in der Kommune Gjerdrum, die rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo liegt, war es am frühen Morgen des 30. Dezembers gekommen. Der Erdrutsch erfasste mehrere hundert Quadratmeter der kleinen Gemeinde, zerstörte neun Gebäude und hinterließ einen riesigen Krater.

Neben den sieben bisher geborgenen Toten sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Mehr als 1.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Einige von ihnen konnten mittlerweile in ihre Häuser zurückkehren.