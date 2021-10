Erdogans Drohung: Deutschland reagiert abwartend

Am Tag nach der Drohung des türkischen Präsidenten Erdogan, mehrere Botschafter auszuweisen, beraten die betroffenen Staaten intensiv über das weitere Vorgehen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dazu, man habe die Äußerungen Erdogans zur Kenntnis genommen.

Man berate sich derzeit "intensiv mit den neun anderen betroffenen Ländern", sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Regierungen von Dänemark und Norwegen erklärten ähnlich wie Deutschland, bisher keine offizielle Mitteilung der Türkei erhalten zu haben.

Özdemir: Weiter für Freilassung Kavalas einsetzen

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir rief die westliche Gemeinschaft dazu auf, sich weiter für die Freilassung des türkischen Kulturförderers Kavala einzusetzen. Die EU und ihre Partner müssten dafür kämpfen, dass Kavala und alle unschuldig Inhaftierten in der Türkei endlich freikommen, sagte Özdemir den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Außenpolitiker von CDU, FDP und Linken kritisierten Erdogans Aussagen und sprachen von einer außenpolitischen Eskalation. Das Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen die westlichen Botschafter droht den G20-Gipfel nächstes Wochenende in Rom zu belasten. Erdogan wird dort unter anderem mit US-Präsident Biden zusammenkommen.

Erdogan erklärt zehn Botschafter zu unerwünschten Personen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte mit einer Verbalattacke auf die Botschafter Deutschlands, der USA und acht weiterer westlicher Länder Kritik im In- und Ausland ausgelöst. Erdogan hatte die Diplomaten am Samstag zu unerwünschten Personen erklärt, nachdem sie die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Menschenrechtlers Osman Kavala gefordert hatten.

Ausweisung der Botschafter noch unklar

Ob auf Erdogans Worte auch die Ausweisung der Botschafter folgt, blieb am Sonntag noch offen. Oppositionspolitiker in der Türkei warfen Erdogan vor, er wolle mit der Eskalation von wirtschaftlichen Problemen des Landes ablenken. Deutsche Politiker forderten Konsequenzen. Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte abwartend.

Erdogan hatte in einer Rede vor jubelnden Anhängern in der Stadt Eskisehir gesagt, er habe seinem Außenminister "die notwendige Anweisung erteilt und gesagt, was zu tun ist: Diese zehn Botschafter müssen sofort zu unerwünschten Personen erklärt werden". Hintergrund ist der Gerichtsprozess gegen Kavala. Ihm werden die Finanzierung öffentlicher Proteste 2013 und die Beteiligung an dem Putschversuch 2016 vorgeworfen. Kavala weist dies zurück. Ein rechtskräftiges Urteil steht bisher aus.

Botschafter forderten Freilassung Kavalas

Am 18. Oktober hatten die Botschafter in einer gemeinsamen Erklärung eine Freilassung Kavalas und eine zügige Entscheidung des Falls verlangt. Unterzeichner sind neben Deutschland und den USA Frankreich, die Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Kanada und Neuseeland. Mehrere dieser Länder sind in der Nato mit der Türkei verbündet. Die Türkei hatte die Erklärung bereits als inakzeptable Einmischung in das Justizverfahren bezeichnet und die Diplomaten ins Außenministerium einbestellt.

Türkische Opposition spricht von Ablenkungsmanöver

Scharfe Kritik kam aus der türkischen Opposition, etwa von Kemal Kilicdaroglu, dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP. Erdogan führe das Land schnell an den Abgrund, twitterte er. "Der Grund für diese Maßnahmen ist nicht der Schutz nationaler Interessen, sondern die Schaffung künstlicher Gründe für den Ruin der Wirtschaft." Ähnlich äußerte sich der Vizechef der Oppositionspartei IYI, Yavuz Agiralioglu. "Kehren Sie sofort zu unserer wirklichen Agenda und dem grundlegenden Problem dieses Landes, der Wirtschaftskrise, zurück", forderte er Erdogan auf.

Der türkischen Wirtschaft machen Inflation und ein Verfall der Lira gegenüber ausländischen Währungen zu schaffen. Die Talfahrt der Lira wurde beschleunigt, nachdem die Zentralbank unter Erdogans Druck zuletzt die Zinsen deutlich gesenkt hatte.