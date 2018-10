Erdogan: Tötung Khashoggis vorab geplant

Der saudiarabische Journalist Jamal Khashoggi ist nach Angaben von Recep Tayyip Erdogan einem "brutalen Mord" zum Opfer gefallen. Erdogan äußerte die Überzeugung, dass der - so wörtlich - barbarische Mord an dem regimekritischen Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul von langer Hand geplant wurde. Das sagte er in einer Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP im Parlament in Ankara.

Türkische Medien vermuten "Killer-Kommando"

Er bezog sich auf die Einreise mehrerer saudi-arabischer Geheimdienstler bereits Tage vor dem Verschwinden Khashoggis: Demnach sollen bereits am Tag vor dem Verschwinden des Mannes mehrere Männer aus Saudi-Arabien angereist sein. Erdogan sprach von "drei Teams".

Regierungsnahe türkische Medien gehen davon aus, dass ein von Saudi-Arabien entsandtes Killerkommando den regimekritischen Journalisten Khashoggi Anfang des Monats im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet hat. Seit dem Verschwinden Khashoggis wurden anonym Informationen an türkische und US-Medien weitergegeben, aber ohne Beweise. Nach offizieller saudischer Darstellung starb Khashoggi bei einer Schlägerei im Konsulat.

Verdächtige sollen in Istanbul vor Gericht

Die Türkei erwarte von Saudi-Arabien, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Erdogan. Er forderte zudem, dass mutmaßlich Verantwortliche für den Tod von Jamal Khashoggi in der Türkei vor Gericht gestellt werden sollten. Die 18 festgenommenen Saudis müssten in Istanbul angeklagt werden, sagte er.

An der Aufrichtigkeit von König Salman zweifle er nicht, sagte Erdogan. Den Kronprinzen, der verdächtigt wird, den Mord in Auftrag gegeben zu haben, erwähnte er nicht.