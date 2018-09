"Erdogan not welcome" - Proteste in Köln

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland erneut mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammengekommen. Im Zeichen des eher frostigen Vortags trafen sie sich am Vormittag zu einem Frühstück im Kanzleramt. Thema des Gesprächs sollte unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit sein. Zuvor hatte es kaum Anzeichen für eine Wiederannäherung im deutsch-türkischen Verhältnis gegeben, selbst beim Staatsbankett am Vorabend wurden die Differenzen überdeutlich.

Moscheeeröffnung in Köln-Ehrenfeld

Am Nachmittag will Erdogan in Köln-Ehrenfeld an der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee teilnehmen. Eine geplante Veranstaltung vor der Moschee, zu der Tausende Anhänger Erdogans erwartet wurden, wurde aus Sicherheitsgründen untersagt. Die Zeremonie soll nun nur mit geladenen Gästen stattfinden. Unterdessen kam es zu Protesten in Köln. Im Stadtteil Deutz versammelten sich Hunderte Demonstranten eines Kölner Bündnisses gegen den Erdogan-Besuch. Zu den Teilnehmern an der Demonstration zählten auch viele Kurden. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie "Stoppt die Erdogan-Diktatur" und "Erdogan - go home".

Mehrere Tausend Polizisten im Einsatz

Die Polizei sperrte wichtige Straßen und das Gebiet an der Zentralmoschee ab. Die Stadt warnte erneut davor, ohne Einladung zur Moschee zu kommen. "Niemand wird auch nur in die Nähe der Moschee kommen", betonte die Stadt. Insgesamt sind in Köln mehrere Tausend Polizisten im Einsatz. Es herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Die türkische Islam-Organisation Ditib hatte auf Facebook zu der Veranstaltung an der Moschee eingeladen und mit bis zu 25.000 Besuchern gerechnet. Die Kölner Behörden hatten dafür ein ausreichendes Sicherheitskonzept verlangt, etwa zu Sanitätern und Fluchtmöglichkeiten - nach eigenen Angaben vergeblich. Ditib reagierte mit Unverständnis. "Mit Bedauern entgegnet DITIB dieser Verfügung und kann die Begründungen nicht nachvollziehen", hieß es in einer auf Facebook verbreiteten Mitteilung.

Treffen mit Laschet

Das Programm des türkischen Präsidenten in Köln war kurz vor Beginn seines Besuchs nochmal umgeworfen worden. Für das Treffen mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), das ursprünglich auf Schloss Wahn stattfinden sollte, musste eilig ein neuer Ort gefunden werden, weil die Schlossbesitzer einen Empfang Erdogans aus politischer Überzeugung abgelehnt hatten. Nun soll es auf dem militärischen Teil des Flughafens stattfinden.

Laschet hat bereits deutlich gemacht, dass er kritische Themen wie die Pressefreiheit in der Türkei und die Lage der dort inhaftierten Deutschen ansprechen will. Auch die Ditib forderte er auf, sich zurückzuhalten: "Grundsätzlich muss Ditib sich wieder auf die theologische, seelsorgerische Arbeit konzentrieren, nicht Politik machen", sagte der CDU-Politiker der "taz am Wochenende".

Erdogan reagierte empört auf Kritik

Zum Auftakt des Staatsbesuchs hatte es am Freitag kaum Anzeichen für eine Wiederannäherung im deutsch-türkischen Verhältnis gegeben. Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnten die Einhaltung der Pressefreiheit und der Menschenrechte an. Merkel sprach nach einem Treffen mit Erdogan von weiterhin "tiefgreifenden Differenzen".

Steinmeier sagte am Abend in Schloss Bellevue: "Ich sorge mich als Präsident dieses Landes um deutsche Staatsangehörige, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind." Erdogan wich daraufhin von seinem Redemanuskript ab. Er forderte nachdrücklich Respekt für die türkische Justiz und damit für das Auslieferungsersuchen für den in der Türkei verurteilten Journalisten Can Dündar. "Hunderte, Tausende" von Terroristen liefen in Deutschland frei herum, sagte Erdogan. "Sollen wir darüber etwa nicht sprechen? Sollen wir dazu nichts sagen?"

Dündar, ehemals Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", war wegen eines Artikels zu Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts nach Syrien verurteilt worden und lebt in Deutschland im Exil. Erdogan besteht auf der Auslieferung Dündars.

Türkische Medien sprechen von "warmen" Begegnungen

Viele türkische Medien feierten den ersten Tag von Präsident Erdogans Besuch dagegen als Erfolg. In der regierungsnahen Zeitung "Sabah" hieß es, mit der Reise habe ein neues Kapitel in den Beziehungen begonnen. Die Begegnungen seien "warm" gewesen. Die regierungsnahen Zeitungen "Star" und "Günes" berichteten von einer "neuen Ära". Ein Kommentator der "Sabah" schrieb, dass "die Aufgabe von Angela Merkel, die beschädigten Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland zu reparieren", nicht einfach sei, denn jene, die die Türkei zum Feind erklärt hätten, "allen voran die Medien", legten keine Pause ein.

Als Beispiel nannte der Kommentator die Zeitung "Die Welt", die am Freitag auf dem Titel hatte "Heute sind wir Taraf" - eine Anspielung auf die regierungskritische türkische Zeitung "Taraf", die geschlossen worden war. Gleichzeitig bedeutet das Wort "taraf" in etwa, sich auf eine Seite zu stellen.