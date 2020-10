Erdogan nennt europäische Politiker "Faschisten"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat europäischen Politikern Islamfeindlichkeit vorgeworfen und sie als "Kettenglieder der Nazis" bezeichnet. "Feindlichkeit gegenüber dem Islam und den Muslimen ist in manchen europäischen Ländern zu einer Politik geworden, die auf Ebene der Staatschefs persönlich ermutigt und unterstützt wird", sagte Erdogan am Montag in Ankara.

Erdogan spricht von europäischer Lynchkampagne gegen Muslime

"Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes Faschisten", sagte Erdogan. "Die Muslime erleben heute eine ähnliche Lynchkampagne, wie sie gegen Juden in Europa zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde." Erdogan wirft Europa und insbesondere dem französischen Staatschef Emmanuel Macron seit Tagen Islamophobie vor und zweifelte am Montag, wie schon am Wochenende, die psychische Gesundheit des französischen Präsidenten an.

Streit mit Macron nach Enthauptung eines Lehrers

Entzündet hatte sich die Debatte unter anderem an Äußerungen Macrons nach der Tötung des Lehrers Samuel Patys in Frankreich, der Karikaturen des Propheten Mohammed als Beispiel für Meinungsfreiheit im Unterricht gezeigt hatte. Macron hatte daraufhin die Meinungsfreiheit verteidigt und klargestellt, dass Frankreich nicht "auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten" werde, "auch wenn andere sich davon zurückziehen".

Macron hatte nach der Tötung Samuel Patys zudem angekündigt, stärker gegen radikalen Islamismus vorzugehen. Er sprach davon, einen "Islam der Aufklärung" schaffen zu wollen, der "mit den Werten der Republik" vereinbar sei. Nach Ansicht Erdogans betreibt Macron eine gegen alle muslimische Bürger gerichtete Politik. Im Konflikt mit Paris hat er nun zum Boykott französischer Produkte aufgerufen.