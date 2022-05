Erdogan feilscht mit Nato um Waffen und Machterhalt

Aufhebung des Waffenembargos gefordert

Ankara möchte aber noch mehr: Noch wichtiger ist für Erdogan die Aufhebung des Waffenembargos. Nach einer türkischen Militäroffensive gegen die YPG im Jahr 2019 hatten unter anderem Schweden und Finnland Waffenexporte an die Türkei beschränkt. Zugleich drängt Ankara seit längerem auf den Kauf von US-Kampfflugzeugen, was die Regierung in Washington aber bislang verweigert. Die USA hatten 2019 die geplante Lieferung von F-35 Jets an die Türkei gestoppt, nachdem das türkische Militär das russische Raketenabwehrsystem S-400 beschafft hatte. Später hatte die Türkei ihren Kaufwunsch auf die F-16 umgeändert.

Westliche Diplomaten vermuten, dass die Türkei ihre Zustimmung zum Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato letztlich von Waffenlieferungen abhängig macht. Seufert: "Und die USA haben natürlich auch Interesse daran, die Luftwaffe der Türkei zu stärken und sie haben auch Interesse daran, F-16-Jets zu verkaufen, das ist ja auch finanziell interessant."

Streit mit Griechenland

Noch muss der US-Kongress überzeugt werden - und die Zweifel Griechenlands ausgeräumt werden. Die beiden Nato-Länder und Nachbarn liegen bei einer ganzen Reihe von Themen wie dem Zypernkonflikt, Erdgasvorkommen im Mittelmeer und der Flüchtlingspolitik über Kreuz. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis kürzlich bei einem Besuch in Washington davor warnte, Rüstungsgüter in den östlichen Mittelmeerraum zu verkaufen. Die illegalen Überflüge türkischer Kampfjets über bewohnte griechische Inseln könnten die Südostflanke der Nato schwächen, warnt er. Erdogan regierte erbost: "In meinem Buch gibt es niemanden mehr, der Mitsotakis heißt." Mitsotakis zeigt sich weiter gesprächsbereit: "Wir sind Nachbarn, und werden die Kommunikationskanäle offen halten." Der Kölner Politologe Jäger geht davon aus, dass es am Ende Zugeständnisse bei Waffenlieferungen geben werde, die "die Nato-Staaten mit der geänderten Sicherheitslage begründen können".

Wächterin über den Bosporus

Die Geschichte der Türkei und der Nato ist ein ständiges Auf und Ab mit Phasen der engen Zusammenarbeit und Phasen der Entfremdung. 1952, als das Land mitten im Kalten Krieg der Nato beitrat, fühlte sich die Türkei von der aggressiven Politik der Sowjetunion bedroht. Die Nato bekam im Gegenzug ein geostrategisch wichtiges Land – als Wächterin über den Zugang zum Schwarzen Meer hat die Türkei den Bosporus im Ukraine-Krieg für ausländische Kriegsschiffe gesperrt. Aber die Türkei bekam laut Jäger auch einen schwierigen Partner an seine Seite: Zu Beginn des Irak-Krieges 2003 verhinderte die Türkei zum Beispiel den Durchmarsch amerikanischer Truppen durch das eigene Territorium. 2009 blockierte Ankara zeitweise die Ernennung des Dänen Anders Fogh Rasmussen zum neuen Nato-Generalsekretär. Der Grund: Dessen Haltung zum Abdruck von Karikaturen des Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg weiter optimistisch

Es gab immer wieder Streit und diplomatische Verstimmungen, es wurde gehandelt und gefeilscht wie auf dem Basar – aber es wurde immer eine Lösung gefunden. Auch jetzt zeigt sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg optimistisch, dass die Bedenken der Türkei ausgeräumt werden können. Man werde einen Weg finden, das Problem zu lösen, versicherte der Norweger. Doch in der Türkei erhöhte man diese Woche noch einmal den Einsatz: Am Dienstag stellte der Chef der ultrarechten MHP, Erdogans Koalitionspartner, Devlet Bahceli, einen Austritt des Landes aus der Nato zur Diskussion. Beobachter halten dies allerdings – bei aller Verärgerung der Türkei – für unwahrscheinlich. "Für die Türkei ist die Nato eine wichtige Sicherheitsallianz", sagt der Politikprofessor Jäger. "Das ist Ankara sehr wohl bewusst."

Erdogan braucht Erfolge

Erdogan steht auch innenpolitisch unter Druck. Rund ein Jahr vor der Parlamentswahl braucht der Präsident vorzeigbare Erfolge. Die Unterstützung der Bürger für den 68-Jährigen Politiker und seine AKP war zuletzt zurückgegangen. Die galoppierende Inflation macht den Bürgern zu schaffen, die Stimmung angesichts von rund vier Millionen syrischen Flüchtlinge kippt, die Kritik an der Unterdrückung der Opposition und dem harten Vorgehen gegenüber Kritikern wächst. Ende Juni findet in der spanischen Hauptstadt Madrid der Nato-Gipfel statt. Bis dahin sollte der Konflikt gelöst sein – und zwar nicht nur im Interesse der Nato, Schwedens und Finnlands. "Je länger sich das hinzieht, umso mehr entfremdet sich die Türkei vom Westen und umso weniger zieht das Land westliche Kredite und Investitionen an", betont Seufert. "Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Lage kann das nicht im Interesse der Türkei sein."