Erdogan eröffnet Ditib-Moschee in Köln

Bei seiner Rede zur Eröffnung der Moschee hat Erdogan eine bessere Integration der Türken in Deutschland gefordert. Er sagte, es gehe dabei nicht um Assimilation.

In diesem Zusammenhang kritisierte er auch den Umgang mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan in Deutschland: "Unser in Deutschland geborener und aufgewachsener Mesut Özil und unser Ilkay. Sie haben sie aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt, weil sie sich mit mir in England fotografieren ließen. Ehrlich gesagt konnte ich es als ihr Präsident nicht verdauen, dass unsere zwei jungen Männer, die bis in die deutsche Nationalmannschaft aufgestiegen sind, ausgegrenzt wurden."

Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Ankara ausräumen

Allerdings rief er dazu auf, die Meinungsverschiedenheiten der vergangenen Monate zwischen Berlin und Ankara auszuräumen. Man solle sich stattdessen wieder auf Gemeinsamkeiten konzentrieren wie den Kampf gegen Terrororganisationen, die Flüchtlingskrise oder die Lage in Syrien.

Die Eröffnung der rund 30 Millionen Euro teuren Moschee mit einem Kuppelsaal für 1.100 Gläubige bildet den Abschluss von Erdogans Staatsbesuch in Deutschland.

Laschet und Reker nehmen nicht an Eröffnungsfeier teil

Zuvor hatte der türkische Staatspräsident den nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn getroffen. Laschet hatte eine Teilnahme an der Eröffnung der Moschee des türkisch-islamischen Verbandes Ditib abgelehnt.

Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier abgesagt, weil bis Mittwoch nicht klar gewesen war, ob sie bei der Veranstaltung sprechen dürfte. Sie begrüßte Erdogan heute aber mit Laschet am Flughafen.

Wahrung der Menschenrechte angemahnt

Im Gespräch mit Erdogan pochte Laschet auf die Einhaltung der Menschenrechte. Er habe gegenüber Erdogan deutlich gemacht, dass Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Voraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zur Türkei sei, so der CDU-Politiker. Diese traditionell sehr intensiven Beziehungen seien "überschattet von inneren Entwicklungen in der Türkei".

Bereits Stunden vor seiner Ankunft hatten Hunderte von Polizisten die Straßen rund um die Moschee abgesperrt und Anwohner ebenso wie Besucher streng kontrolliert. Stadt und Polizei legten einen großen Sicherheitsbereich fest, es fuhren Wasserwerfer und Hundertschaften auf. "Niemand wird auch nur in die Nähe der Moschee kommen", hatte die Stadt vor der Feier betont.

Mehr Distanz zur Türkei gefordert

Vor der Eröffnung der Moschee gab es harsche Kritik an Ditib. Laschet forderte mehr Distanz des Islamverbandes zur Türkei. "Mit Herrn Erdogan in Köln in die Moschee zu fahren, wäre ein falsches Signal, weil wir wollen, dass Ditib möglichst unabhängig wird vom türkischen Staat", sagte Laschet der "taz am Wochenende". Grünen-Politiker Cem Özdemir kritisierte die Versuche der Türkei, in Deutschland "die Integrationspolitik über den Moscheeverband Ditib zu torpedieren".

Ditib legt kein Sicherheitskonzept vor

Die Lage blieb trotz des Andrangs feiernder Türken bis zur Ankunft Erdogans am Nachmittag ruhig, wie die Polizei mitteilte. Feiernde Erdogan-Anhänger zogen fahnenschwingend durch das Viertel an der Moschee. Die Veranstaltung an der Moschee war kurzfristig umgeplant worden: Wegen erheblicher Sicherheitsbedenken hatte die Stadt am Vorabend eine dort geplante Außenveranstaltung mit Tausenden Besuchern untersagt.

Ditib hatte auf Facebook zu der Feier eingeladen und mit zahlreichen Besuchern gerechnet. Die Kölner Behörden hatten dafür ein ausreichendes Sicherheitskonzept verlangt, etwa zu Sanitätern und Fluchtmöglichkeiten - nach eigenen Angaben vergeblich. Ditib reagierte mit Unverständnis auf das Verbot. Die Delegation des türkischen Präsidenten Erdogan wirft der Stadt Köln mangelnde Unterstützung vor. Ein prominentes Mitglied der Delegation sagte, man sei "sehr enttäuscht".

Weniger Demonstranten als erwartet

Neben der Moschee-Eröffnung waren in Köln mehrere Kundgebungen anlässlich des Erdogan-Besuches angemeldet. Bei einer der größten Protestveranstaltungen versammelten sich allerdings deutlich weniger Menschen als im Vorhinein vermutet. Statt der erwarteten 10.000 Teilnehmer kamen Schätzungen zufolge rund 2.000 Menschen zusammen. Die Polizei hielt sich mit Angaben zu den Teilnehmerzahlen zurück. Unter dem Titel "Erdogan not welcome" hatten kurdische und linke Erdogan-Gegner zum Protest am Rheinufer aufgerufen.