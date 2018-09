Erdogan-Besuch: Frühstück mit Merkel nach Wutrede

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beendet heute seinen Staatsbesuch in Deutschland. Am Vormittag steht ein Arbeitsfrühstück mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Agenda. Dabei soll es unter anderem um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern gehen.

Treffen mit NRW-Ministerpräsidenten Laschet

Später fliegt Erdogan weiter ins Rheinland, wo ein kurzes Treffen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet geplant ist. Das Treffen sollte ursprünglich auf Schloss Wahn stattfinden. Weil die Schlossbesitzer aber einen Empfang Erdogans aus politischer Überzeugung abgelehnt hatten, musste eilig ein neuer Ort gefunden werden. Das Gespräch zwischen Erdogan und Laschet findet nun am Flughafen Köln/Bonn statt.

Eröffnung einer Ditib-Moschee in Köln

Danach wird Erdogan in Köln zur Eröffnung einer der größten Moscheen Europas im Stadtteil Ehrenfeld erwartet. Die Türkisch-Islamische Union (Ditib) empfängt Erdogan zu der Zeremonie. Gegen den Besuch ist unter anderem eine Großdemonstration unter dem Motto "Erdogan not Welcome" angemeldet. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Die Einweihung der Zentralmoschee wird in einem wesentlich kleineren Rahmen stattfinden als zunächst vorgesehen. Wegen Sicherheitsbedenken sagte die Stadt Köln eine Außenveranstaltung mit bis zu 25.000 erwarteten Besuchern an der Moschee ab. Diese Veranstaltung könne "nicht genehmigt werden", sagte die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Grund sei, dass von Ditib "kein ausreichendes Sicherheitskonzept" vorgelegt worden sei.

Kaum Anzeichen für Wiederannäherung

Zum Auftakt des Staatsbesuches hatte es am Freitag kaum Anzeichen für eine Wiederannäherung im deutsch-türkischen Verhältnis gegeben. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnten die Einhaltung der Pressefreiheit und der Menschenrechte an. Merkel sprach von weiterhin "tiefgreifenden Differenzen".

Erdogan-Wutrede nach Kritik von Steinmeier

Steinmeier sagte am Abend in Schloss Bellevue: "Ich sorge mich als Präsident dieses Landes um deutsche Staatsangehörige, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind." Erdogan wich daraufhin von seinem Redemanuskript ab. Er forderte nachdrücklich Respekt für die türkische Justiz und damit für das Auslieferungsersuchen für den in der Türkei verurteilten Journalisten Can Dündar. "Hunderte, Tausende" von Terroristen liefen in Deutschland frei herum, sagte Erdogan. "Sollen wir darüber etwa nicht sprechen? Sollen wir dazu nichts sagen?"

Dündar, ehemals Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", war wegen eines Artikels zu Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts nach Syrien verurteilt worden und lebt in Deutschland im Exil. Erdogan besteht auf der Auslieferung Dündars.