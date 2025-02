Erdbeben um Santorini dauern an – Regierungschef: Ruhe bewahren

Rund um Santorini bebt die Erde weiter – ein Ende der Erdstöße ist nicht in Sicht. Sie dauerten auch am Freitag an, teilte das geodynamische Institut von Athen mit. Allein zwischen dem 26. Januar und dem 4. Februar wurden insgesamt 7.700 Erdbeben registriert, wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf die geologische Fakultät der Universität Athen berichtete.

Experten: Erdbebenserie dauert an

Das stärkste Beben erreichte demnach eine Magnitude von 5,1. Laut Seismologen wird die Erdbebenserie voraussichtlich noch Wochen oder auch Monate weitergehen. Einige Seismologen und Geologen befürchten sogar, dass ein Beben der Stärke 6 möglich sein könnte, bevor die seismische Aktivität nachlässt.

Regierungschef bei Einsatzkräften auf Santorini

Der griechische Staat habe alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Bewohner der Touristeninsel Santorini sowie der umliegenden Inseln im Falle größerer Erdbeben zu schützen, betonte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Zuvor hatte er Einsatzkräfte aufgesucht, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und die Gesundheitszentren von Santorini.

"Ich werde keine Schätzungen darüber abgeben, ob größere Erdbeben bevorstehen. Ich rate jedoch allen, Ruhe zu bewahren", sagte Mitsotakis danach im griechischen Rundfunk. Was die Menschen machen müssten und wie es mit der Erdbebenserie weitergehe, müssten die Experten sagen. Es sei jedoch wichtig, sich vorzubereiten und vorzubeugen, fügte er hinzu.

Viele Bewohner haben Insel verlassen

Ein großer Teil der Inselbewohner, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, hat Santorini mittlerweile verlassen und sich bei Verwandten auf dem Festland in Sicherheit gebracht. Polizeibeamte und jüngere Einwohner patrouillieren immer wieder, um mögliche Einbrüche in den verlassenen Häusern abzuwenden, wie griechische Medien zeigten.

Von andauernden Seebeben sind größtenteils Santorini und drei nahegelegene Inseln betroffen. Auf diesen drei Inseln wurden Schulen geschlossen und Notfallmaßnahmen ergriffen. Zivilingenieure prüfen wichtige Gebäude, teilte das Ministerium für Bürgerschutz mit.

Erdbeben nicht auf Vulkan zurückzuführen

Der griechische Zivilschutz rief am Donnerstag den Notstand aus. Dieser solle vorerst bis zum 3. März gelten, um die "außerordentlichen Bedürfnisse zu bewältigen und mit den Konsequenzen der seismischen Aktivitäten umzugehen".

Die für ihre spektakulären Küsten-Ausblicke bekannte Kykladeninsel Santorini liegt auf einem ruhenden Vulkan, der zuletzt 1950 ausgebrochen war. Ein Expertenkomitee erklärte allerdings am Montag, dass das aktuelle Phänomen "nicht in Zusammenhang mit vulkanischer Aktivität" stehe.

Mit Informationen von dpa, AFP und AP