Erdbeben in Kroatien – Slowenien schaltet Atomkraftwerk ab

Kroatien ist am Dienstag erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Die Erdstöße hätten eine Stärke von 6,3 erreicht, das Epizentrum habe 46 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb gelegen, teilte das seismologische Zentrum für das europäische Mittelmeer am Dienstag mit.

In ersten Berichten war von großen Schäden die Rede. Betroffen ist die Stadt Petrinja, die rund 25.000 Einwohner zählt. Hausdächer, Fassaden und ganze Gebäude seien eingestürzt, hieß es. Berichten zufolge ist ein Kind unter den Trümmern gestorben.

Erstes Erdbeben schon gestern

In der gleichen Gegend hatte bereits am Montag die Erde gebebt, da mit der Stärke 5,2. Diese Erdstöße waren auch im benachbarten Bosnien-Herzegowina zu spüren.

Gebäude stürzt auf Auto

Der regionale Fernsehsender N1 berichtete aus der schon am Montag betroffenen Stadt Petrinja, dort sei ein Gebäude auf ein Auto gestürzt. In Filmaufnahmen war zu sehen, wie Feuerwehrleute versuchten, Trümmer von dem Fahrzeug zu räumen. In dem Wagen habe ein Mensch gesessen, meldete der Sender.