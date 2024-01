Rettern läuft nach Erdbeben in Japan die Zeit davon

Nach den Erdbeben vom Montag in Japan stehen die Retter unter großem Zeitdruck. "Wir haben Berichte erhalten, dass viele Menschen immer noch unter eingestürzten Gebäuden auf Rettung warten", sagte Ministerpräsident Fumio Kishida am Mittwoch. "Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und ich habe das Gefühl, dass wir in einem entscheidenden Augenblick sind." Nach Expertenaussage sinkt nach 72 Stunden die Überlebenschance für Verschüttete deutlich.

Zehntausende Häuser zerstört

Die Wetterbehörde hatte am Montagnachmittag mehrere Erdstöße vor der Küste von Ishikawa im Westen des Landes und benachbarten Präfekturen gemeldet. Einer von ihnen erreichte die Stärke 7,6. Japanische Medien berichteten, Zehntausende Häuser seien zerstört worden. Am Mittwoch gab es ein Nachbeben der Stärke 4,9.

Bis zu Stunde wurden mindestens 62 Tote geborgen, davon 29 in der Stadt Wajima und in Suzu 22. Weitere drei Tote in Wajima waren noch nicht offiziell bestätigt. Wie viele weitere Opfer noch unter den Trümmern liegen könnten, war unklar. Dutzende weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Sorge vor Erdrutschen wächst

Das japanische Militär entsandte 1.000 Soldaten in die Katastrophengebiete, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Mancherorts waren Strom- und Wasserversorgung sowie das Mobilfunknetz immer noch unterbrochen. Helfer brachten Wasser, Nahrung, Decken und andere Hilfsgüter.

Suzus Bürgermeister Masuhiro Izumiya sagte, in der Stadt stehe kaum noch ein Haus. Die meisten seien völlig oder teilweise zerstört. Der Wetterdienst sagte heftige Regenfälle für Ishikawa voraus, was die Sorge vor Erdrutschen verstärkte. Die Nachttemperaturen sanken auf etwa 4 Grad Celsius.