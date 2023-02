Wie das Erdbeben politische Machtspiele in Gang setzt

Zehn Tage nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion geht es nun darum, die Toten zu beerdigen und die Versorgung der Überlebenden zu sichern. Besonders schwierig ist die Lage nach wie vor in Syrien. In die von Rebellen kontrollierte Erdbebenregion im Nordwesten des Landes könnten Hilfsgüter tagelang nur über einen einzigen Grenzübergang transportiert werden. Nun gab der syrische Präsident vorübergehend zwei weitere Übergänge frei – aus politischem Kalkül, sagen Kritiker.

Vorwurf: Al-Assad instrumentalisiert die Tragödie

Baschar Al-Assad wird vorgeworfen, die Öffnung der Grenzübergänge nicht aus humanitären Gründen, sondern aus politischem Eigennutz genehmigt zu haben. Joseph Daher, ein schweizerisch-syrischer Forscher und Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, sagte: "Es ist ein Weg für das Regime, seine Souveränität und seine zentrale Stellung zu bekräftigen und diese Tragödie für seine eigenen politischen Zwecke zu instrumentalisieren."

Andere Kritiker sehen in dem Abkommen einen politischen Sieg für Baschar al-Assad. Er erwecke mit der Freigabe neuer Grenzübergänge den Eindruck, letztendlich das Sagen in den von Rebellen kontrollierten Gebieten zu haben.

Charles Lister, der Direktor des Syrien-Programms bei der Washingtoner Denkfabrik Middle East Institute, wunderte sich: "Die Entscheidung widerspricht allem, wofür das Regime in den letzten mehr als zehn Jahren öffentlich stand, wenn es um grenzüberschreitende Hilfslieferungen geht." Doch mit dem Abkommen zeige die syrische Regierung, dass die Vereinten Nationen nicht gewillt seien, in Syrien irgendetwas ohne ihre Zustimmung zu unternehmen.

Welchen Plan verfolgt der syrische Machthaber?

Lister zufolge will Al-Assad die Krise nutzen, die internationale Gemeinschaft zu einer Normalisierung zu bewegen. Er erwarte allerdings nicht, dass Al-Assads politische Isolation ohne größere Politikwechsel von Washington und London vollständig beendet werden könne. Syrische Vertreter forderten die Vereinten Nationen auf, den Wiederaufbau zu finanzieren, und das ist es Lister zufolge, was sich Damaskus neben der Aufhebung der westlichen Sanktionen erhofft.

Die befristete Freigabe der Grenzübergänge endet in drei Monaten, in etwa zu dem Zeitpunkt, an dem die Verhandlungen stattfinden, bevor der Sicherheitsrat im Juli zusammenkommt, um die grenzüberschreitende Resolution zu überprüfen. Lister glaubt, Al-Assads Vereinbarung mit den UN könne es ihm ermöglichen, mehr zu verlangen – im Gegenzug dafür, dass die Resolution ohne russisches Veto weitergeführt wird. "Was wir gestern gesehen haben war ganz einfach, dass die UN die Hilfslieferungen politisieren, indem sie zum Regime gehen, um den Zugang zu einem Grenzübergang zu sichern, den sie nicht kontrollieren", sagt Lister. "Damit haben sie dem Regime alle Karten in die Hand gegeben."

Grenzöffnungen umstritten - Russland mischt sich ein

Vor der Einigung mit Damaskus hatten Befürworter darauf gedrängt, dass der Weltsicherheitsrat über die dauerhafte Öffnung von mehr Grenzübergängen für Hilfslieferungen abstimmt – was vermutlich von Russland mit einem Veto blockiert würde. Andere argumentieren, die UN benötigten keine Resolution des Sicherheitsrats, um in einer Notsituation Hilfe über die Grenzen zu schicken.

Das russische Außenministerium verurteilte Versuche, eine dauerhafte Ausweitung der genehmigten Grenzübergänge durchzusetzen. Westliche Nationen wollten Syrien weiterhin mit Sanktionen strangulieren, die eine Treibstoffkrise verursacht und die Einfuhr lebenswichtiger Güter und Ausrüstung verboten hätten, teilte das Ministerium mit.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums teilte mit, Washington werde auf eine UN-Resolution drängen, die so schnell wie möglich weitere Grenzübergänge genehmige. In der vergangenen Woche erteilten die USA eine Genehmigung, wonach Hilfe für die Erdbebenopfer von den Sanktionen ausgenommen ist. Großbritannien begrüßte die vorübergehende Öffnung neuer Grenzübergänge, betonte jedoch, dass ein ausreichender Zugang längerfristig gesichert sein müsse.

Vorwürfe in Richtung Vereinte Nationen

Unmittelbar nach dem Beben konnten die Vereinten Nationen wegen Schäden an der Infrastruktur nicht sofort Bab al-Hawa erreichen, so dass die verwüstete Enklave 72 Stunden ohne nennenswerte Hilfe blieb. Die Rettungsorganisation Weißhelme im Nordwesten Syriens betonte, die verzögerten Hilfslieferungen und das Versäumnis der UN, in den ersten Tagen unorthodoxe Maßnahmen zu ergreifen, hätten Menschenleben gekostet.

Am Sonntag versuchten die Vereinten Nationen, eine Hilfslieferung über von der Regierung kontrolliertes Gebiet in das von Rebellen gehaltene Idlib zu schicken. Die Lieferung wurde jedoch gestoppt, weil sich die das Gebiet kontrollierende, Al-Kaida-nahe Organisation Hajat Tahrir al-Scham weigerte, Hilfsgüter aus Regierungsgebieten anzunehmen. Dieses Vorgehen habe beiden Seiten genutzt, sagt Professor Daher, denn es habe den Rebellen ermöglicht zu sagen: "Ich kollaboriere nicht mit dem Regime." Gleichzeitig habe das Regime sagen können: "Seht her, wir haben versucht, Hilfe zu schicken."

Machtspiele auch in der Türkei

In der Türkei hat das Erdbeben die Pläne für die ursprünglich auf Juni angesetzten Wahlen durcheinandergebracht. Zwischen der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der Opposition ist eine heftige Debatte über eine Verschiebung entbrannt.

Der wachsende externe Finanzierungsbedarf und die politische Ungewissheit im Zusammenhang mit den geplanten Wahlen erhöhten die Unsicherheit, erklärte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). Die Wachstumsprognose für die Türkei - die der größte Empfänger von Mitteln der Wiederaufbaubank ist - wurde für das laufende Jahr von 3,5 auf 3,0 Prozent nach unten korrigiert. Die vollen Auswirkungen der Naturkatastrophe sind in dieser Schätzung noch nicht berücksichtigt.

Innenministerin Faeser wehrt sich gegen Kritik

Auch in Deutschland wird wegen der Erdbeben-Hilfe heftig diskutiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wurden zu hohen Hürden bei der Visa-Vergabe an Erdbeben-Opfer vorgeworfen. Die Ministerin wies die Kritik zurück: "Mehr können wir an dieser Stelle an Erleichterung kaum machen", sagte sie am Mittwoch im Hessischen Rundfunk. Man werde aber gegebenenfalls nachbessern, etwa beim Personal der Ausländerämter.

Kritik war laut geworden, weil trotz des Versprechens einer unbürokratischen Hilfe für Drei-Monats-Visa zur Aufnahme bei Verwandten in Deutschland zum Beispiel ein gültiger Pass und ein biometrisches Foto benötigt werde. Dies sei angesichts der Zerstörung in den betroffenen Gebieten oft nicht zu beschaffen.

Faeser verwies auf Vereinbarungen mit den türkischen Behörden für Fälle, in denen Pässe unter den Trümmern verschüttet sind. Deutschland habe außerdem zwei Visa-Stellen in der Region eingerichtet. An ordentlichen Visa-Verfahren gehe aber kein Weg vorbei. "Wir sind darauf angewiesenen, trotz schneller Hilfe darauf zu achten, wer zu uns kommt", sagte die Ministerin.

Junge in Antakya nach 228 Stunden aus Trümmern geborgen

Nachdem das schreckliche Erdbeben am 6. Februar ganze Regionen in Schutt und Asche gelegt hatte, tendiert die Chance gegen Null, noch Überlebende zu finden. Dennoch gelang es Rettern am Mittwoch, einen 13-jährigen Buben aus den Trümmern in der Stadt Antakya zu befreien. Das teilten die Istanbuler Einsatzkräfte am Mittwochabend mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehrkräfte und Bergarbeiter versuchen, den Jugendlichen auf einer Trage liegend anzusprechen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mehr als 40.000 Menschen sind durch die Katastrophe in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen. Millionen von Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele Überlebende wurden bei winterlichen Temperaturen obdachlos. Bisher habe es mehr als 3.800 Nachbeben gegeben, schrieb die Regierung.

Die türkische Regierung hat zudem die Zahl der von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Provinzen von zehn auf elf erhöht, wie der Sprecher der AKP-Partei Ömer Celik am Mittwoch mitteilte. Auch die osttürkische Provinz Elazig gelte auf Anweisung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nun offiziell als Katastrophengebiet. Ob damit auch der Ausnahmezustand für diese Provinz verhängt wird, war zunächst nicht klar.

Sachschaden: Mehr als 20 Milliarden US-Dollar

Auf Naturkatastrophen spezialisierte Experten veranschlagen die wirtschaftlichen Schäden des Erdbebens in der Türkei und in Syrien auf mehr als 20 Milliarden Dollar. Nur ein Bruchteil davon - gut eine Milliarde Dollar - sei aber versichert, hieß es in einer ersten Schätzung der US-Firma Verisk Analytics.

Die USA haben für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien 85 Millionen Dollar - knapp 80 Millionen Euro - zugesagt. Auch seien knapp 200 Rettungskräfte und zwölf Suchhunde aus den Vereinigten Staaten im Erdbebengebiet, hieß es aus dem Außenministerium.

US-Außenminister Antony Blinken wird im Zuge seiner Europareise am 19. Februar den NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen. Dort will er die Hilfsanstrengungen in Augenschein nehmen, teilte das US-Außenministerium mit.

Nato sagt Türkei weitere Unterstützung zu

Unterdessen hat die Nato dem Mitgliedsland Türkei in der verheerenden Erdbebenkatastrophe weitere Unterstützung zugesagt. Die Nato errichte temporäre Unterkünfte für Tausende von Vertriebenen. Man wolle zudem vorhandene Lufttransportkapazitäten nutzen, um "Zehntausende Zelte" in den kommenden Tagen und Wochen in das Land schicken, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Ankara. Stoltenberg sprach der Türkei sein Beileid aus und erklärte: "Das ist die tödlichste Naturkatastrophe auf Bündnisgebiet seit der Gründung der Nato."