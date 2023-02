"Wo ist die Erdbebensteuer?" - Opposition beklagt Verschwendung

Auch nach Informationen von Toprak gibt es zum Beispiel in Hatay und Adıyaman ganze Stadtteile, die noch keine staatliche Hilfe bekommen hätten. "Ich höre aus der Region immer wieder sowas wie: 'Kommt keine Hilfe, weil wir Kurden sind, weil wir Aleviten sind?' Ich glaube, dass der türkische Staat seit Tagen komplett versagt."

Zugleich seien die türkischen Medien "gleichgeschaltet" und berichteten nur über Rettungen. "Aber es sind noch Tausende unter den Trümmern", beklagt Toprak. Aber "niemand traut sich, etwas zu tun, ohne dass Erdogan sein o.k. gibt. Die Türkei ist in einer Angststarre". Das betroffene Gebiet ist riesig, alleine in der Türkei sind rund 13 Millionen Menschen sind betroffen.

Erdogan warnt vor "Fake News"

Erdogan, der am Mittwoch in der Erdbebenregion erwartet wird, hatte am Vortag vor der Verbreitung von "Fake News" gewarnt und angekündigt, dass man sich diese merken und "das Notizbuch öffnen" werde, wenn der Tag gekommen sei.

Nach einem AFP-Bericht nahm die Polizei am Dienstag vier Menschen wegen Kommentaren in Online-Netzwerken zum Erdbeben fest. Die Festnahmen seien im Zusammenhang mit der Entdeckung von Nutzerkonten erfolgt, die "provokative Posts, die auf Angst und Panik abzielen", verbreitet hätten. Die Polizei erklärte, auf Online-Netzwerken werde auch zu weiteren Inhalten ermittelt. In der Türkei wurde im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das für die Verbreitung "falscher oder irreführender Nachrichten" Haftstrafen von bis zu drei Jahren vorsieht.

Ausnahmezustand in zehn vom Erdbeben betroffenen Provinzen

Erdogan hatte am Dienstag den Ausnahmezustand in zehn vom Beben betroffenen Provinzen ausgerufen. Die Verfassung gibt dem Präsidenten das Recht, unter anderem im Falle von Naturkatastrophen einen Ausnahmezustand von einer Dauer von bis zu sechs Monaten auszurufen. Die Entscheidung dazu muss im Amtsblatt veröffentlicht und dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt werden. Die Maßnahme werde in zehn Provinzen für drei Monate gelten, sagte Erdogan am Dienstag. Man werde die entsprechenden Prozeduren einleiten. Dann können zum Beispiel Ausgangssperren verhängt oder Versammlungen und Demonstrationen untersagt werden.

Wahlen sollen im Mai stattfinden

Für Präsident Erdogan steht einiges auf dem Spiel: Die Menschen leiden seit Langem unter einer galoppierenden Inflation, die Mittelschicht verarmt, Oppositionspolitiker sitzen im Gefängnis oder sind angeklagt. Jetzt könnte jeder Fehltritt oder weitere Vorwürfe, es stünden nicht genügend Rettungskräfte zur Verfügung, sich negativ für ihn auswirken.

"Es ist verwunderlich: Wo sind die Soldaten? Wo sind die Hubschrauber, die Lazarette, die aufgebaut werden müssten?", fragt Toprak. "Ich glaube, Erdogan hat Angst, Sicherheitskräfte in den Osten zu schicken, weil es dann im Westen zu Protesten kommen könnte. Er hat Angst, die Macht zu verlieren." Ob angesichts dieser Katastrophe im Mai Wahlen stattfinden können, hält er für fraglich.