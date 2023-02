Weiteres schweres Erdbeben im Südosten der Türkei

Nach dem nächtlichen Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit bereits mehr als 1.000 bestätigten Todesopfern hat sich im Südosten der Türkei ein weiteres schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 7,5 habe sich um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Montag mit. Das Beben in der Nacht hatte demnach eine Stärke von 7,8 gehabt, es folgten Dutzende Nachbeben.

Auch in Syrien und im Libanon bebte die Erde. Syrische Staatsmedien melden derweil Erschütterungen in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Zahl der Toten und Verletzten steigt ständig

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab die Opferzahl allein in seinem Land am Montagvormittag mit 912 Toten und 5.385 Verletzten an. In den von Damaskus kontrollierten syrischen Gebieten stieg die Zahl der Opfer unterdessen auf über 320, über 120 weitere Menschen starben in den Rebellengebieten. Unzählige Menschen waren auf beiden Seiten der Grenze noch verschüttet. Bilder aus beiden Ländern zeigten ein schweres Ausmaß der Verwüstung.

Noch ist die Lage in den Gebieten unübersichtlich, die Zahl der Opfer erhöht sich seit dem frühen Morgen ständig. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Zahlen der Toten und Verletzten noch weiter nach oben gehen. Die derzeitigen Angaben lassen sich noch nicht unabhängig bestätigen.

Zahlreiche Nachbeben - Bitte um internationale Hilfe

Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7,8 und 6,7 an. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Nach Angaben des türkischen Innenministers sind mehrere Provinzen betroffen, bis zu 1.700 Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen. Auf beiden Seiten der Grenze stürzten Gebäude ein. Menschen versuchten in Panik, sich bei winterlichen Bedingungen ins Freie in Sicherheit zu bringen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen."

Das Beben sei in zehn Provinzen zu spüren gewesen, sagte Vize-Präsident Oktay. Unter den eingestürzten Gebäuden sei neben Wohnhäusern auch ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun. In der Stadt Gaziantep wurde laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu auch die Burg stark beschädigt. Sie ist ein Unesco-Weltkulturerbe.