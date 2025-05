Erdbeben im Mittelmeerraum: Was heißt das für den Urlaub?

Ein Erdbeben der Stärke 4,4 in Neapel hat am Dienstagmittag für Panik gesorgt. Das Beben galt zwar noch als leicht, die Erschütterungen waren jedoch deutlich spürbar, der Bahnverkehr wurde teils eingestellt und in vielen Schulen der Unterricht unterbrochen.

Heftiger bebte es in Griechenland: Nahe der Insel Kasos wurde in der Nacht zu Mittwoch ein starkes Erdbeben der Stärke 6,1 registriert. Der Erdstoß sorgte auch auf beliebten Urlaubsinseln wie Kos, Rhodos und Kreta für Erschütterungen. Zwischenzeitlich galt eine Tsunami-Warnung.

Aktuell halten sich dort bereits viele Touristen auf - während der Pfingstferien kommen noch mehr Reisende aus Bayern dazu. Viele von ihnen dürften sich jetzt fragen, ob eine Reise sicher ist und was man beachten sollte.

Warum häufen sich die Beben in kurzer Zeit?

Die Erdbeben in Italien und Griechenland hängen nicht zusammen, sagt Corrado Cimarelli vom Lehrstuhl für Mineralogie, Petrologie und Geochemie der Ludwig-Maximilians-Universität München. In Neapel verursachte vulkanische Aktivität in den Phlegräischen Feldern das Beben, in Griechenland waren es tektonische Bewegungen. In beiden Fällen wurden keine Verletzte gemeldet.

Dass in so kurzer Zeit in Europa mehrfach die Erde bebt, überrascht Cimarelli nicht: "Es gibt viel mehr Erdbeben als wir hören oder spüren, überall im Mittelmeer", so der Wissenschaftler. Das liege an tektonisch aktiven und relativ jungen Erdplatten.

"Und deswegen ist viel los. Systeme von Spalten, die sehr aktiv sind, gibt es zum Beispiel in der Türkei, Griechenland und auch Italien." Es sei wahrscheinlich, dass sich künftig weitere starke Erdbeben ereignen. Wo und wann genau könne man jedoch nicht vorhersehen, so Cimarelli. Erdbeben ließen sich nicht zuverlässig prognostizieren.