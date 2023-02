Erdbeben: Grüne Deligöz kritisiert Korruption in Türkei

"Man hat Korruption sehenden Auges zugelassen am Bau", sagt Ekin Deligöz, die selbst aus der Türkei stammt und im Alter von acht Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland kam und mittlerweile Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium ist. Die staatlichen Kontrollsysteme am Bau hätten versagt, so die Grünen-Politikerin beim "BR Sonntags-Stammtisch" weiter zu den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien. Es sei zum Beispiel vielfach falscher Beton verwendet worden. Der von offiziellen Stellen geduldete Pfusch am Bau koste nun Menschenleben.

Deligöz: Hilfe im Katastrophengebiet nach dem Windhundprinzip

Auch die Hilfe vor Ort laufe nicht wirklich koordiniert ab, kritisierte Deligöz, die in Kontakt mit Verwandten in der Erdbebenregion steht, die dort medizinische Hilfe leisten. "Die erzählen mir, die Lage ist so dramatisch, dass einen das fassungslos macht." Auch die Arbeit der Helfer sei sehr schwierig, sie müssten viele Hürden nehmen, um überhaupt helfen zu können. So seien einerseits die realen Bedingungen durch die Zerstörung sehr widrig, aber es gebe auch keine Organisation. "Es ist so ein bisschen nach dem Windhundprinzip", so Deligöz. Die Hilfseinsätze konzentrierten sich auf die Städte, in den Dörfern komme so gut wie keine Hilfe an. "Es ist sehr viel zerstört, es ist wenig Ausrüstung und es gibt auch wenig Interesse, gerade den Menschen in den ländlichen Gebieten zu helfen." Dort lebten primär kurdische Menschen, Alewiten und andere Minderheiten, so Deligöz.

Deligöz: Erdogan nutzt die Schwäche der Menschen

Angesichts der anstehenden Wahlen in der Türkei im Mai dieses Jahres zeigte sich Deligöz skeptisch, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan diese wegen der Auswirkungen des Erdbebens verlieren könnte. Dieser habe ziemlich alle politischen Konkurrenten ausgeschaltet, teilweise säßen sie sogar im Gefängnis, zuletzt der Istanbuler Bürgermeister, dem Beleidigung eines Ministers vorgeworfen wurde. "Da werden Menschen mundtot gemacht", so die Grünen-Politikerin. Außerdem gehe sie davon aus, dass Erdogan jetzt "große Geschenke, große Gesten und große Signale" in die Erdbebengebiete setzen werde. "Er nutzt schon auch die Schwäche der Menschen aus", so Deligöz.

Wissenschaftler Bogenberger: Wiederaufbau in zwölf Monaten unrealistisch

Wissenschaftler Klaus Bogenberger, Professor an der TU München, hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit erdbebensicherem Bauen beschäftigt. Einen Wiederaufbau aller zerstörten Gebäude innerhalb eines Jahres, wie von Präsident Erdogan angekündigt, hält er für illusorisch. Für erdbebensichere Gebäude brauche es bestimmte Materialen, die nicht so leicht zu bekommen seien, und auch die entsprechenden Fachfirmen.

Bogenberger vermutet, dass Präsident Erdogan sehr schnell Prestigeprojekte aufbauen lassen wird. Bis alle Einfamilienhäuser wiederaufgebaut sind, werden jedoch nach Einschätzung Bogenbergers noch Jahre vergehen.

Musiker Schmidbauer: Syrien nicht aus dem Blick verlieren

Bei aller Kritik an Erdogan und der türkischen Regierung dürfe man den syrischen Machthaber Baschar al-Assad nicht aus den Augen verlieren, mahnte der bayerische Musiker und Moderator Werner Schmidbauer am Sonntags-Stammtisch. "Dieser Mensch, dass der wieder mal nicht Hilfe ins Land lässt, wieder mal eigentlich bewusst Menschen jetzt sterben lässt in den sogenannten Aufständischen-Gebieten, das find' ich einen solchen Wahnsinn." Er habe vor dem Fernseher geweint, als er die Bilder aus Syrien gesehen habe, die mit bloßen Händen nach Verschütteten gruben, weil keine Hilfe komme, erzählte Schmidbauer sichtlich bewegt.

Deligöz: Visa-Erleichterungen für Erdbebenopfer geplant

Grünen-Politikerin Ekin Deligöz unterstrich das Ansinnen der Bundesregierung, Visa-Erleichterungen für Erdbebenopfer zu schaffen. Es gehe dabei vor allem darum, dass türkisch- oder syrisch-stämmige, in Deutschland lebende Menschen, leichter Verwandte zu sich holen können, insbesondere für medizinische Versorgung. Deligöz erzählte von einem Gespräch mit einer Ärztin im türkischen Katastrophengebiet, die ihr von zahlreichen Amputationen und anderen schweren Operationen berichtete. Rehabilitationsmaßnahmen seien im vollkommen zerstörten Erdbebengebiet derzeit jedoch unmöglich. Auch gebe es sehr viele Waisenkinder, um die man sich nun kümmern müsse.

Wer genau die Visa-Erleichterungen in Anspruch nehmen könne, werde derzeit noch erarbeitet. "Es ist nicht, wir machen alle Türen auf und alle können kommen, sondern Menschen in Not in einer sehr akuten Situation helfen - das ist das Ziel." Man versuche das nun schnell und unbürokratisch hinzubekommen, so die Grünen-Politikerin.

Deligöz wehrt sich gegen Kritik an Migrationspolitik der Bundesregierung

Neben der Erdbebenkatastrophe wurde am "Sonntags-Stammtisch" auch über die Migrationspolitik diskutiert. Dabei verwehrte sich Ekin Deligöz entschieden gegen den Vorwurf, die Bundesregierung lasse die Kommunen bei der Unterbringung Geflüchteter alleine. "Es stimmt nicht, dass nichts gemacht wurde", entgegnete sie der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Diese hatte moniert, dass von Seiten der Politik und insbesondere der Bundesregierung die Warnungen der Landkreise nicht gehört worden seien. Das wollte Ekin Deligöz so nicht gelten lassen.

Die größte Gruppe Geflüchteter komme derzeit aus der Ukraine und der Bund übernehme für sie alle Wohnkosten, so Deligöz. Außerdem dürften Menschen aus der Ukraine sofort eine Arbeit aufnehmen und sorgten so oft selbst für ihr Einkommen. Die Bundesländer hätten noch im Dezember zugesagt bekommen, dass der Bund neben den Wohn-und ALG2-Kosten zusätzlich weitere 2,75 Milliarden zur Verfügung stelle.

Wenn das Geld die Städte und Gemeinden nicht erreiche, dann gehe es wohl irgendwo zwischen dem Bund und den Kommunen verloren. Wo genau, konnte Deligöz nicht konkretisieren, unterstrich aber noch einmal, dass die Kommunen unterstützt werden müssten. Dafür müssten jedoch die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufhören. Viel wichtiger sei es, sich "gemeinsam an einen Tisch setzen und nach Lösungen suchen", so Deligöz.