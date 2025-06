Erdbeben erschüttert türkische Mittelmeerküste - eine Tote

Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat am frühen Morgen die westliche Mittelmeerküste der Türkei erschüttert und mindestens ein Menschenleben gefordert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben von Seismologen des zuständigen Instituts EMSC bei dem beliebten Urlaubsort Marmaris, der nur wenige Kilometer von der griechischen Dodekanes-Insel Rhodos entfernt liegt. Auch in benachbarten Regionen seien die Erdstöße zu spüren gewesen.

Behörden melden eine Tote und mehrere Verletzte

Etwa in dem Ferienort Fethiye. Wie der türkische Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst "X" mitteilte, kam dort eine 14-Jährige ums Leben. Das Mädchen wurden den Angaben zufolge mit Panikattacken ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb.

In der Provinz Mugla, in der Marmaris liegt, seien bislang insgesamt 69 verletzte Personen gezählt worden, "die aus Panik von einer Anhöhe gesprungen sind", erklärte Yerlikaya. Berichte über Schäden an Wohngebäuden gab es laut Innenministerium zunächst nicht.

Epizentrum lag zehn Kilometer vor der Küste

Nach Mugla reisten im vergangenen Jahr nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu 3,7 Millionen ausländische Touristen. Auch der beliebte Badeort Bodrum befindet sich dort.

Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad ereigneten sich die Erdstöße um 2.17 Uhr Ortszeit in der Nacht. Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen - auch auf der griechischen Insel Rhodos. Das Epizentrum des Erdbebens lag demnach etwa zehn Kilometer vor Marmaris im Meer in einer Tiefe von 68 Kilometern.

Östlicher Mittelmeerraum gilt als besonders anfällig für Erdbeben

Da die Türkei auf großen Störungslinien liegt, kommt es dort häufig zu Erdbeben. Im Jahr 2023 kamen bei einem Erdbeben der Stärke 7,8 mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Hunderttausende von Gebäuden wurden zerstört oder beschädigt. In den nördlichen Teilen des benachbarten Syriens forderte das Erbeben weitere 6.000 Menschenleben. Erst Mitte Mai erschütterte ein starkes Erdbeben die griechischen Inseln Kreta und Santorin.