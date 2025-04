Erdbeben erschüttert Istanbul und umliegende Regionen

Beben auch in Griechenland deutlich spürbar

Das Erdbeben war auch in Teilen Griechenlands deutlich zu spüren. Vor allem im Nordosten des Landes am Grenzfluss Evros zur Türkei hin wurden die Menschen in Angst versetzt, berichteten griechische Medien. Zuvor hatten sie aufgrund der ersten, schwächeren Beben bereits eine Warn-SMS des griechischen Katastrophenschutzes erhalten.

Meldungen über die Erdstöße gab es außerdem von etlichen Inseln in der Ägäis, darunter Chios und Lesbos. Schäden habe es jedoch nicht gegeben, hieß es in den Berichten übereinstimmend.

Experten hielten Beben bereits für überfällig

Experten gingen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in der Metropole Istanbul mit 16 Millionen Menschen überfällig war, die Region gilt als stark gefährdet. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Beben über der Stärke 7 bis 2030 auftritt, beziffern Forscher mit 60 Prozent. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten in der Stadt als erdbebengefährdet.

Ein von einem schweren Nachbeben gefolgtes Beben der Stärke 7,8 hatte am 6. Februar 2023 in der Türkei und im benachbarten Syrien Verwüstung angerichtet. Mehr als 53.000 Menschen kamen in der Türkei ums Leben. In elf südlichen und südöstlichen Provinzen wurden Hunderttausende Gebäude zerstört. Weitere 6.000 Menschen kamen in den nördlichen Teilen Syriens zu Tode.

Mit Informationen von AP und DPA