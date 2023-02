Erdbeben: Deutsches Team rettet Frau nach mehr als 100 Stunden

Die Erleichterung ist den Helfern anzusehen, einige kämpfen mit den Tränen, als sich die die 40-jährige Zeynep Kahraman wieder an der Erdoberfläche befindet. Mit einer Sonnenbrille gegen das grelle Tageslicht wird sie in einen Rettungswagen gebracht. "Ab jetzt glaub‘ ich echt an Wunder", sagt Einsatzleiter Steven Bayer von der deutschen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany.

"Das Team hat wirklich alles gegeben"

Mehr als 50 Stunden kämpften sich Beyer und die Teams von I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey und dem BRH Bundesverband Rettungshunde zur Verschütteten vor – Zentimeter für Zentimeter. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Betondecken durchbrechen und viel Schutt abtransportieren, um eine Rettungsöffnung für die Frau zu schaffen. Im Vorfeld war bereits ein Versorgungskanal geschaffen worden, über den die Helfer mit der Frau kommunizieren und sie über einen Schlauch mit Wasser versorgen konnten.

"Das Team hat wirklich alles gegeben und unermüdlich daran gearbeitet, die Frau zu retten. Alle hier an der Einsatzstelle sind sehr glücklich über die Rettung und tief beeindruckt von der Stärke der Frau", so Einsatzleiter Bayer.