Erbschaftssteuer wird für viele steigen: Wie gerecht ist das?

Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kann den Unmut zu den Neuerungen ab dem 1. Januar 2023 nicht nachvollziehen. Er hält die kommende Neubewertung von Immobilien, die für viele zu höheren Steuern führt, für richtig und fordert eher eine höhere Erbschaftssteuer. "Der Staat braucht Steuereinnahmen durch Erbschafts- und Schenkungsteuer als Einnahmequelle. Sie müssten meiner Ansicht nach stärker herangezogen werden", sagte Fratzscher BR24.

Zum Artikel "Immobilien vererben: Sie müssen nicht noch schnell überschreiben"

Es wäre nicht nur sozial ausgewogen, sondern auch ökonomisch sinnvoll, wenn man möglichst vielen Menschen eine Teilhabe ermöglicht. "Eine Erbschaft ist ein großes Glück, warum sollten nicht mehr Menschen dieses Glück haben? Wir als Gesellschaft sollten überlegen, wie wir möglichst vielen Menschen gute Startchancen im Leben geben."

Neuregelung trifft nur sehr wenige Menschen

Die effektive Erbschaftsteuer sei meistens so gering, dass der Staat sehr wenig Geld darüber einnimmt, erklärt Fratzscher: "Ökonomisch gesehen gibt es kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und gleichzeitig Vermögen inklusive der Erbschaft und Schenkungssteuer weniger besteuert als Deutschland." Das sei ökonomisch nicht sinnvoll.

Es handle sich um eine sehr kleine und privilegierte Gruppe, die mit der geplanten Neuregelung mehr zahlen muss. Die Freibeträge sind ihm zufolge hoch: 500.000 Euro bei Ehepartnern und Ehepartnerinnen, 400.000 Euro bei Kindern, 200.000 Euro bei Enkelkindern. Die meisten Menschen, die erben, werden demnach unter diesen Freibeträgen bleiben.

"Erbschaften erhöhen die absolute Ungleichheit. Die typischen Erben sind Westdeutsche, häufig Männer, häufig selbst vermögend." Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Ökonom Fratzscher hält eine Flat Tax für sinnvoll

Zur Wahrheit gehöre außerdem, dass 60 bis 70 Prozent der Deutschen nichts erben werden. Fratzscher sagte zu der Kritik an der neuen Erbschaftssteuer: "Hier muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ich halte auch nichts davon, jetzt die Freibeträge zu erhöhen", sagt Fratzscher. "Für mich besteht die Ungerechtigkeit bei der Erbschaftsteuer eher darin, dass Menschen mit sehr hohen Erbschaften, das sind meistens Unternehmenserbschaften, keine Erbschaftsteuer zahlen", sagt Fratzscher. Dadurch solle eine Substanzbesteuerung des Unternehmens vermieden werden.

Sehr viele Ökonomen in Deutschland seien der Meinung, dass es eine Flat Tax brauche, so Fratzscher. Also, dass nach einem Freibetrag eine Steuer von 15 Prozent auf alles und auch auf sehr große Vermögen gebe. "Das wäre wirklich sinnvoll im Sinne von Gerechtigkeit, um ein Gemeinwohl mitzufinanzieren."

"Wie wollen wir in unserer Gesellschaft Leistung honorieren?"

In Deutschland wurden in der Vergangenheit etwa 400 Milliarden Euro pro Jahr verschenkt oder vererbt, wie Ökonom Fratzscher erklärt. Das seien knapp zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Im Verhältnis habe der Staat Einnahmen über die Erbschaftsteuer von etwa acht Milliarden Euro. "Acht Milliarden, die der Staat einnimmt, das sind knapp zwei Prozent, also das ist ein Klacks."

Der Ökonom sagt außerdem, Menschen, die arbeiten, müssten bei geringen Erbschaftsteuern noch stärker Steuern zahlen. Denn ohne diese Steuern wäre der Staat auf andere Einnahmequellen angewiesen. Aber: "Sie wollen ja, dass Arbeit sich lohnt." Da entstünden die falschen ökonomischen Anreize, wenn auf große Vermögen, die auch leistungslos erworben wurden, wenig oder keine Steuern gezahlt werden. "Da müssen wir eben auch überlegen: Wie wollen wir in unserer Gesellschaft Arbeit und Leistung honorieren?", so Fratzscher.